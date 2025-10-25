  1. Clients Privés
Mondiaux de gymnastique Zou Jingyuan roi des barres parallèles pour la quatrième fois

ATS

25.10.2025 - 16:54

Zou Jingyuan est devenu à 27 ans pour la quatrième fois champion du monde des barres parallèles, samedi à Jakarta. Le Chinois compte également deux titres olympiques (2021, 2024) dans la spécialité.

Keystone-SDA

25.10.2025, 16:54

25.10.2025, 16:55

Grâce à un passage quasiment parfait récompensé de 15,300 points et surtout d'une note d'exécution impressionnante de 9,300, Zou Jingyuan a devancé de 0,8 point le Japonais Tomoharu Tsunogai (14,500 points). Le bronze est allé au Russe sous drapeau neutre Daniel Marinov (14,466 points).

Sacré au concours général, Daiki Hashimoto n'est par ailleurs pas parvenu à cueillir un deuxième titre en Indonésie. Le Japonais doit se contenter de l'argent à la barre fixe. Avec 14,733 points, il a été devancé par l'Américain Brody Malone (14,933 points), qui avait déjà été sacré à cet engin lors des Mondiaux 2022.

Mondiaux de gymnastique. En bronze au concours général, Noe Seifert met fin à 75 ans de disette suisse !

Mondiaux de gymnastiqueEn bronze au concours général, Noe Seifert met fin à 75 ans de disette suisse !

