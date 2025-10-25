Zou Jingyuan est devenu à 27 ans pour la quatrième fois champion du monde des barres parallèles, samedi à Jakarta. Le Chinois compte également deux titres olympiques (2021, 2024) dans la spécialité.

Por algo es el mejor del mundo en esta disciplina.



Para paladear una y otra vez el 𝓮𝔁𝓺𝓾𝓲𝓼𝓲𝓽𝓸 ejercicio del chino Zou Jingyuan en la final masculina de barras paralelas. #JakartaGymnastics2025



DIRECTO | Teledeporte y https://t.co/N4l6tzoiGZ pic.twitter.com/PXmo5p3Qoy — Teledeporte (@teledeporte) October 25, 2025

Grâce à un passage quasiment parfait récompensé de 15,300 points et surtout d'une note d'exécution impressionnante de 9,300, Zou Jingyuan a devancé de 0,8 point le Japonais Tomoharu Tsunogai (14,500 points). Le bronze est allé au Russe sous drapeau neutre Daniel Marinov (14,466 points).

Sacré au concours général, Daiki Hashimoto n'est par ailleurs pas parvenu à cueillir un deuxième titre en Indonésie. Le Japonais doit se contenter de l'argent à la barre fixe. Avec 14,733 points, il a été devancé par l'Américain Brody Malone (14,933 points), qui avait déjà été sacré à cet engin lors des Mondiaux 2022.