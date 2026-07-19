Le sacrifice d'Isaac Del Toro, l'abandon de Tim Merlier (en plus de celui de Jonas Vingegaard) et le regain d'énergie de Benjamin Thomas: faits marquants de la 15e étape du Tour de France remportée par Remco Evenepoel dimanche au plateau de Solaison.

La déclaration du jour

«J'ai dû choisir entre tomber seul ou percuter Tadej», a déclaré Isaac del Toro, impliqué dans la chute qui a conduit Jonas Vingegaard à l'abandon et que Pogacar a évité de justesse. Le sacrifice du Mexicain n'a finalement pas été trop lourd puisqu'il a pu finir troisième de l'étape derrière Remco Evenepoel et son leader.

L’autre abandon du jour

En plus de l'abandon de Jonas Vingegaard, un autre grand nom du peloton a quitté le Tour de France dimanche. Il s'agit du sprinteur Tim Merlier, triple vainqueur d'étape lors de cette 113e édition, qui n'avait plus grand chose à jouer sur la fin du Tour. Avec la butte Montmartre à gravir à trois reprises le dernier jour, l'étape des Champs-Elysées n'est plus promise aux grosses cuisses comme c'était le cas auparavant, même si cela reste possible pour les plus grimpeurs d’entre eux. Un autre Belge, Tom Van Asbroeck, a également abandonné à la veille de la deuxième journée de repos.

Le solidaire du jour

Épatant sur les pentes du plateau de Solaison, le double champion olympique Remco Evenepoel s'est replacé à la deuxième place du classement général et s'est rappelé au bon souvenir de ses détracteurs qui ne le voyaient pas assez bon en haute montagne. «Evenepoel a beaucoup été critiqué, Van Impe (vainqueur du Tour de France en 1976, NDLR) a dit que ce n'était pas un coureur qui pourrait gagner le Tour», a rappelé Louis Vervaeke, son ancien coéquipier resté chez Soudal-Quick Step. «C'est beau pour la Belgique, même si ce n'est plus mon équipier», s'est réjoui le Belge de 32 ans.

Le regain du jour

«C'est bizarre le corps humain des fois...» Avec son sens de la formule toujours aiguisé, le coureur de la Cofidis Benjamin Thomas a évoqué sa forme ascendante sur la route vers Solaison après plusieurs jours compliqués. «Vendredi, j'ai fait l'étape devant et j'ai laissé beaucoup de force. Hier, j'étais à deux doigts de rentrer à la maison parce que j'ai pété au bout de dix bornes, j'ai galéré à reprendre le gruppetto, à finir», explique «BenTo», avant d'ajouter: «Mais aujourd'hui, ça allait mieux.» Le champion olympique de l’omnium en 2024 peut se projeter et espère avoir une carte à jouer mercredi, lors de l'étape entre Chambéry et Voiron. «Sinon, les Champs (Élysées, NDLR), mais ça on verra... On n'y est pas encore», ajoute-t-il.

Les courageux du tour

Plus de 16.000 courageux, venus de 79 pays, ont participé dimanche à la 34e édition de «L'Étape du Tour de France» qui était particulièrement difficile cette année sur le parcours de la 20e étape du «vrai» Tour de France samedi prochain. Croix de Fer, Télégraphe, Galibier et la montée finale vers l'Alpe d'Huez par le col de Sarenne étaient au programme pour couronner deux vainqueurs, la Britannique Victoria Stansfield chez les femmes, qui a bouclé le parcours en 6h19:12, et l'Italien Luca Cavallo chez les hommes avec un temps de 5h20:20.