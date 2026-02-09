Le spécialiste de 110 m haies Jason Joseph veut se dévoiler après une saison difficile à l'occasion des Européens de Birmingham mercredi. Le Bâlois peut faire définitivement oublier sa contre-performance des Mondiaux de 2025.

Contactée afin de mener un entretien avec son fils, sa mère Susan Gross a livré son état d'esprit lors de la dernière grande compétition de Joseph, il y a un an, aux Championnats du monde à Tokyo. Elle a décrit à quel point il lui avait été difficile de le voir anéanti, lui qui s'était arrêté devant la première haie en finale. Cela lui a d'autant plus fait mal qu'elle n'a pas pu être présente pour le soutenir sur place.

Joseph a-t-il mis beaucoup de temps à digérer cette déception? «Cela me hante depuis assez longtemps, car je dois répondre à cette question dans presque tous les entretiens», confie-t-il. Le Bâlois de 27 ans veut donc corriger le tir à Birmingham. Parmi les inscrits, il possède le 2e meilleur temps de la saison (13''24), derrière le Français Just Kwaou-Mathey (13''20).

Un revers au pire moment

La situation est donc prometteuse, d'autant plus que son année 2026 ne s'est pas déroulée comme Joseph le souhaitait. Il la décrit comme « quelque peu chaotique jusqu'à présent, avec des temps médiocres et des blessures». En juin, il s'est blessé à l'ischio-jambier, le poussant à déclarer forfait pour les compétitions de Paris et d'Ostrava par précaution. «Ce n'était pas grave, mais c'était un moment pénible», livre Joseph à Keystone-ATS. Il n'a pas pu effectuer d'entraînements combinant vitesse et haies durant trois semaines. Et ce alors qu'il se trouvait dans une phase cruciale. Son record de Suisse, qu'il a couru à deux reprises, est de 13''07.

À propos des blessures, Joseph ajoute: «Lorsque l'on s'entraîne à un niveau comme le nôtre, on est tiraillé entre obtenir le maximum de soi-même et tenter de le dépasser. Cela dépend de la forme du jour et cela peut basculer très vite du mauvais côté.»

La barre des 13 secondes

Jusqu'à cette blessure, Joseph était «plus ou moins» satisfait du déroulement de sa saison. Son chrono de 13"24 était «correct», même s'il souhaitait réaliser un meilleur temps. «Mais je savais que j'avais tout ce qu'il faut pour être rapide», observe-t-il avec le recul. La préparation s'était alors déroulée sans accroc. Il a notamment «véritablement retravaillé» son départ afin qu'il puisse améliorer sa technique et mieux sortir des blocs. Lors de la reprise de l'entraînement «normal» après s'être remis de sa blessure musculaire, il a évité de surcompenser pour retrouver petit à petit son meilleur niveau.

«Un ou deux éléments techniques manquaient, admet Joseph. Maintenant, je dois penser à ces éléments en courant pour les corriger.» Le protégé de l'entraîneure Claudine Müller est convaincu de pouvoir passer sous les 13 secondes, un rêve qu'il caresse depuis longtemps. «Je sais qu'il est à ma portée, mais je ne dois pas me focaliser là-dessus. Je dois simplement produire ce que je suis capable de faire.» Le 110 m haies fait sans doute partie des disciplines les plus difficiles de l'athlétisme. «Tout doit être parfait pour obtenir un temps canon.»

A un tout autre niveau

Joseph souligne qu'il se situe à un tout autre niveau par rapport à l'an dernier. En 2025, il s'est présenté à Tokyo en ayant remporté l'épreuve de Diamond League à Rome ainsi qu'une troisième place à Paris. «C'était une autre atmosphère», précise celui qui est automatiquement qualifié pour les demies ce mercredi dès 20h55. «Je ne viens pas aux Championnats d'Europe simplement pour courir, mais pour montrer ce dont je suis capable cette saison face aux meilleurs athlètes.»

Joseph s'était paré de bronze il y a deux ans aux Européens de Rome dans des conditions loin d'être idéales. Malgré tout, il avait alors remporté ce qui reste sa seule médaille chez les seniors dans un grand rendez-vous en extérieur, lui qui avait remporté le 60 m haies des Européens en salle de 2023. Interrogé sur ses attentes pour Birmingham, il répond: «Rien de spécifique, mais bien sûr, la médaille d'or est toujours celle que je préfère viser.» De quoi faire oublier à sa mère l'échec de 2025.