Huit années «d'enfer», durant lesquelles sa quête de «l'extrême minceur» a engendré des troubles alimentaires graves et «détruit» son métabolisme: le coureur basque Benat Marmissolle alerte le monde de l'ultra-trail sur l'impact dévastateur d'un régime inadapté.

Les dérives de l'ultra-trail «Je lui ai dit : si tu ne m'aides pas, là… je prends le fusil et j'appuie»

L'athlète de 45 ans, rencontré chez lui à Tardets-Sorholus (Pyrénées-Atlantiques), se sent «une nouvelle personne» depuis septembre, mais ces années l'ont «traumatisé».

Révélé tardivement par sa victoire en 2022 à La Diagonale des Fous, sur l'île de la Réunion, il est alors en pleine dérive, épuisé par des «crises d'hyperphagie boulimique» déclenchées par un régime cétogène, puis par un syndrôme de déficit énergétique.

En 2018, il rencontre celui qui va l'entraîner pendant trois ans et le soumettre, d'emblée, à ce régime qui consiste à priver l'organisme de glucides pour le contraindre à piocher dans d'autres réserves, notamment les lipides. Objectif: «la silhouette idéale du traileur de haut niveau», en perdant du poids rapidement.

Le sportif amateur est prêt à «quelques sacrifices» pour devenir professionnel et fuit «les repas, les anniversaires, les Noëls». Convaincu par des résultats immédiats, il ignore sa fatigue, son irritabilité, ses troubles du sommeil.

«12 kilos en dix jours»

La première «crise» survient quelques mois plus tard: un épisode d'hyperphagie-boulimie qui lui fait ingérer de grandes quantités de nourriture et prendre quatre kilos en quelques jours.

«Sauf que j'ai une course qui arrive, donc je me mets à la diète totale et je fais un tiers du parcours, à l'agonie.» Fustigé par son entraîneur qu'il ne veut pas nommer et qui le traite de «faible», il s'enfonce.

L'ultra-traileur français dépense à l'entraînement des calories qu'il n'absorbe pas, et enchaîne jeûnes et crises d'hyperphagie tous les deux mois. «Les plus courtes duraient trois jours et les plus longues quatre semaines, je prenais 12 kilos en dix jours, c'était abominable».

En 2020, en «énorme dépression», il passe douze jours en clinique. «Seuls mes parents étaient au courant et je leur ai fait promettre de ne rien dire à personne.» À sa sortie, les crises s'intensifient, tous les quinze jours. «Combien de fois j'ai dû annuler des choses, mentir», souffle-t-il.

Sa victoire sur La Diagonale des Fous ? Un «miracle» sans «aucune gloire». «Je fais une crise dix jours avant, suivie d'une diète sans féculents pendant cinq ou six jours. J'ai gagné mais à côté, rien ne va».

En 2023, il ne s'«arrête plus de manger» avant le départ de l'Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB). «Au bout de 20 kilomètres, je suis en surrégime, j'ai envie de vomir, le ventre explosé et je prends l'excuse d'une hypoglycémie pour manger des tonnes de gel et de barres» énergétiques.

Souffrant de lésions musculaires importantes et les reins abîmés, il renonce au bout de 80 kilomètres. «J'ai failli arrêter ma carrière», confie Benat Marmissolle, encore blessé des accusations de dopage nées de son abandon.

Invité il y a quelques semaines dans l'émission «Trail360» de Canal+, le lauréat de la Diagonale des Fous 2022 révèle avoir même pensé au pire : «Après une crise démentielle qui a duré quatre mois, j'ai appelé mon médecin et je lui ai dit : «Écoute, là… si tu ne m'aides pas, je prends le fusil et j'appuie.»»

Quête de l'extrême et syndrôme RED-S

Après de multiples consultations, toutes focalisées «sur les troubles du comportement alimentaire», il rencontre Gilles Reboul, chirurgien viscéral en Gironde, qui lui parle d'un syndrome de déficit énergétique.

«Personne n'avait évoqué le RED-S, alors que ça faisait des années que j'appelais au secours», regrette l'athlète, désormais suivi par Pierre Broussin, médecin du sommeil, et Pierrick Laulan, docteur en psychologie et chercheur à l'université de Lausanne.

«Le déclencheur a été ce régime cétogène qui a coupé le carburant, entraîné un contrôle très rigide de l'alimentation, en parallèle de volumes d'entraînement très intenses. Il était complètement vidé, c'est ça le RED-S», explique ce dernier.

«Cette discipline valorise la souffrance et le fait de pousser son corps à l'extrême, c'est problématique», pointe-t-il.

Pour autant, Benat Marmissolle «adore» toujours courir et ne veut pas «avoir traversé tout ça pour rien». Il espère bousculer l'industrie du trail, où les troubles nutritionnels restent «un tabou».

Aujourd'hui, l'athlète «a accepté le fait de reprendre du poids», salue Pierrick Laulan.

Vainqueur en mai au pays de Galles de l'Ultra-trail Snowdonia (163 km et 9.200 m de dénivelé positif), le Basque prendra le départ de l'UTMB à Chamonix fin août. «Si je ne suis pas totalement sauvé, aujourd'hui j'ai trouvé tous les outils pour m'en sortir», sourit-il enfin.