Une chute périlleuse évitée à Sepp Kuss par des filets de sécurité, la crevaison discrète de Jordan Jegat et, encore et toujours, Mads Pedersen: faits marquants de la 20e étape du Tour de France remportée par Richard Carapaz samedi à l'Alpe d'Huez.

😱 SEPP KUSS A FRÔLÉ LA MORT SUR LE TOUR DE FRANCE. Sauvé de justesse par un filet de sécurité. Un mètre de plus, et le drame était inévitable. pic.twitter.com/OoMmHG9He8

LE CHIFFRE DU JOUR

70. Tadej Pogacar a endossé samedi à l'Alpe d'Huez le 70e maillot jaune de sa carrière, après avoir dépassé Chris Froome et Miguel Indurain en début de Tour pour prendre seul la troisième place de tous les temps. Dimanche à Paris, il va le revêtir, sauf accident, pour la 71e fois et se rapprochera encore un peu plus de Bernard Hinault (79). Mais le Slovène reste encore loin d’Eddy Merckx (111). «Attendons, il faut encore survivre à la dernière étape et après on pourra célébrer, je suis impatient d'être à Paris demain», a-t-il dit.

LE CREVÉ DU JOUR

20e de l'étape, Jordan Jegat a sauvé sa dixième place au classement général au prix d'une journée plus qu'éreintante. «La journée s'est plutôt bien passée, mais j'ai eu une défaillance dans le col du Galibier, je sentais que ça n'allait pas. Je me suis dit, bon, c'est les jambes, puis je voyais les watts qui étaient super élevés, et je me suis aperçu que j'avais crevé», a raconté le Français qui enchaîne un deuxième top 10 d'affilée après celui réalisé l'année dernière.

«Après, quand ça roule à des vitesses comme ça, on ne sait jamais vraiment quand il faut changer de vélo», a-t-il expliqué, assommé par la fatigue. Avec la prouesse du coureur breton qui pointe à 33 min 21 de Pogacar, la France compte donc trois représentants parmi les dix premières places du général, avec en plus de Jegat Paul Seixas, quatrième, et Lenny Martinez, cinquième.

LE GÉANT VERT DU JOUR

Encore à l'ouvrage, l'infatigable Mads Pedersen s'est une nouvelle fois surpassé pour passer le col de la Croix de Fer avec l'échappée et aller chercher son huitième sprint intermédiaire de ce Tour. Un ultime effort qui a permis au Danois de sécuriser son maillot vert à la veille de l'arrivée finale dimanche à Paris.

«C'est absolument incroyable d'avoir été capable de gagner ce maillot vert. Je suis extrêmement fier de l'équipe, de moi-même, ça n'a pas été la saison la plus simple donc rebondir avec une victoire d'étape (à Foix) et le maillot vert, c'est super cool», a savouré le bison de Lidl-Trek qui avait déjà remporté le classement par points sur les deux autres grands Tours, le Giro et la Vuelta.

LE MIRACULÉ DU JOUR

Laisser échapper une victoire sur le Tour de France, dans l'étape-reine qui plus est, peut être terriblement décevant. Mais Sepp Kuss a failli perdre beaucoup plus que ça dans un final complètement dingue. En tête avec une vingtaine de secondes d'avance sur Richard Carapaz, l'Américain de 31 ans est d'abord tombé sans gravité à la sortie d'un tunnel avant de repartir et chuter une deuxième fois dans la descente suivant le col de Sarenne.

Déséquilibré, il a terminé sur le parapet frôlant le vide, retenu miraculeusement par un filet de sécurité qui l'a empêché de basculer dans le ravin. «Je n'étais plus très lucide à ce moment-là», a expliqué le coureur de Visma sur France TV. «J'avais fourni un effort énorme pour passer le col de Sarenne et j'essayais de gagner le plus de temps possible dans chaque virage. Et il y a un virage que j'ai mal jugé dans le tunnel. Après ça, je me suis dépêché et j'ai loupé un autre virage. Il y avait des filets, heureusement. Je m'en sors pas trop mal», a-t-il raconté.