JO 2026 44 nouveaux athlètes suisses retenus pour Milan-Cortina

ATS

23.1.2026 - 13:03

Swiss Olympic a procédé à 44 nouvelles sélections en vue des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina (6 au 22 février). Cela concerne le ski freestyle, le snowboard et le bob.

Mathilde Gremaud a été logiquement retenue pour les JO.
Mathilde Gremaud a été logiquement retenue pour les JO.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.01.2026, 13:03

23.01.2026, 13:24

La délégation suisse pourra notamment compter sur les médaillés olympiques Mathilde Gremaud, Sarah Hoefflin (ski freestyle) et Jan Scherrer (snowboard). Par ailleurs, l’équipe de Swiss Sliding sera composée de 21 athlètes.

Après les sélections annoncées vendredi, 123 athlètes sont ainsi déjà officiellement sélectionnés. Une dernière tranche sera annoncée lundi, avec notamment le ski alpin.

JO 2026. Amy Baserga, Niklas Hartweg, Kimmy Repond... 64 nouveaux sélectionnés

JO 2026Amy Baserga, Niklas Hartweg, Kimmy Repond... 64 nouveaux sélectionnés

Sélections de Swiss Olympic pour les Jeux olympiques

  • NOUVEAU
  • Bob (19). Messieurs: Cédric Follador (Bever), Timo Rohner (Cham), Michael Vogt (Wangen), Mario Aeberhard (Einsiedeln), Tim Annen (Arth), Cyril Bieri (Schmerikon), Andreas Haas (Willisau), Mathieu Hersperger (Reinach), Pascal Moser (Kiesen), Amadou Ndiaye (Lenzbourg), Luca Rolli (Thoune), Omar Vögele (Zurich), Dominik Hufschmid (Ormalingen/remplaçant), Livio Matossi (St-Moritz/remplaçant). Dames: Debora Annen (Arth), Melanie Hasler (Berikon), Salomé Kora (St-Gall), Nadja Pasternack (Venon/FRA), Muswama Kambundji (Londres/remplaçante).
  • Luge (1). Natalie Maag (Wernetshausen).
  • Skeleton (1). Vinzenz Buff (St-Moritz).
  • Ski Freestyle (12). Messieurs, Aerials (saut): Noé Roth (Baar), Pirmin Werner (Marthalen). Slopestyle/Big Air: Fabian Bösch (Engelberg), Kim Gubser (Davos Dorf), Andri Ragettli (Flims Waldhaus), Nils Rhyner (Elm). Half pipe: Robin Briguet (Lens). Dames. Aerials: Lina Kozomara (Rifferswil). Slopestyle/Big Air: Mathilde Gremaud (La Roche), Sarah Höfflin (Genève), Giulia Tanno (Lenzerheide), Anouk Andraska (Gais).
  • Snowboard (11). Messieurs. Slopestyle/Big Air et Half pipe: Jonas Hasler (Laax). Half pipe: David Hablützel (Zumikon), Jan Scherrer (Rapperswil), Mischa Zürcher (Appenzell). Snowboardcross: Kalle Koblet (Winterthour). Dames. Slopestyle/Big Air: Ariane Burri (Eschenbach LU). Snowboardcross: Aline Albrecht (Walenstadt), Anouk Dörig (Flums), Sina Siegenthaler (Schangnau), Noémie Wiedmer (Oey).
  • ANCIENS
  • Hockey sur glace (48). Messieurs: Sven Andrighetto (Bachenbülach), Tim Berni (Zurich), Reto Berra (Flurlingen), Christoph Bertschy (Guin), Kevin Fiala (Zuzwil SG), Michael Fora (Davos Platz), Leonardo Genoni (Kilchberg), Andrea Glauser (Guin), Nico Hischier (Naters), Ken Jäger (Davos), Roman Josi (Berne), Simon Knak (Nürensdorf), Dean Kukan (Winkel), Philipp Kurashev (Saint-Gall), Denis Malgin (Herrliberg), Christian Marti (Oberembrach), Timo Meier (Rorschacherberg), Janis Moser (Safnern), Nino Niederreiter (Coire), Damien Riat (Chavannes-des-Bois), Akira Schmid (Langnau), Sandro Schmid (Morat), Jonas Siegenthaler (Zurich), Pius Suter (Zurich), Calvin Thürkauf (Baar).
  • Dames: Alessia Baechler (Illnau), Leoni Balzer (Davos Platz), Andrea Brändli (Kloten), Annic Büchi (Brütten), Lara Christen (Huttwil), Rahel Enzler (Unterägeri), Naemi Herzig (Saint-Gall), Sinja Leemann (Gossau ZH), Lena-Marie Lutz (Buchs AG), Alina Marti (Bleienbach), Saskia Maurer (Thoune), Laure Mériguet (Thônex), Alina Müller (Winterthour), Kaleigh Quennec (Commugny), Lisa Rüedi (Uetikon am See), Vanessa Schaefer (Langley/CAN), Shannon Sigrist (Rutschwil), Lara Stalder (Lucerne), Nicole Vallario (Davesco-Soragno), Monja Wagner (Romanshorn), Stefanie Wetli (Rickenbach ZH), Ivana Wey (Davos), Laura Zimmermann (Ringgenberg).
  • Patinage artistique (3). Messieurs: Lukas Britschgi (Schaffhouse). Dames: Livia Kaiser (Amlikon-Bisseg), Kimmy Repond (Bâle).
  • Patinage de vitesse (3). Messieurs: Livio Wenger (Schenkon). Dames: Ramona Härdi (Möriken), Kaitlyn McGregor (Weggis).
  • Biathlon (10). Messieurs: Niklas Hartweg (Wollerau), Joscha Burkhalter (Lantsch/Lenz), Sebastian Stalder (Alvaneu Bad), Jeremy Finello (Avully), James Pacal (Corminboeuf). Dames: Amy Baserga (Einsiedeln), Lea Meier (Lantsch/Lenz), Lena Häcki-Gross (Engelberg), Aita Gasparin (Lantsch/Lenz), Lydia Mettler (Wittenbach).
  • Ski alpinisme (4). Messieurs: Jon Kistler (Zurich), Arno Lietha (Klosters). Dames: Marianne Fatton (Dombresson), Caroline Ulrich (La Tour-de-Peilz).
  • Curling (11). Messieurs: Pablo Lachat-Couchepin (Bussigny), Sven Michel (Interlaken), Yannick Schwaller (Halten), Benoît Schwarz-van Berkel (Bülach), Kim Schwaller (Kriegstetten/remplaçant). Dames: Carole Howald (Langenthal), Alina Pätz (Interlaken), Silvana Tirinzoni (Zürich), Selina Witschonke (Wattwil), Stefanie Berset (Berne/remplaçante). Mixte: Yannick Schwaller, Briar Schwaller-Hürlimann (Halten).
Montre plus

