Le relais féminin suisse du 4x400 m s'est comme prévu arrêté en séries des JO de Paris.

Pas de finale olympique pour le relais féminin suisse du 4x400 m. KEYSTONE

ATS

Giulia Senn, Julia Niederberger, Annina Fahr et Yasmin Giger ont pris la 7e place de la première des deux demi-finales, en 3'29''75. Le quatuor helvétique est resté à plus de deux secondes du meilleur chrono suisse de la saison, et à près de quatre secondes du record national.

Son sort était connu avant même la deuxième demi-finale: seuls les trois premiers de chaque course et les deux meilleurs temps décrochaient leur ticket pour la finale prévue samedi.

