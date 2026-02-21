  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski de fond 6 sur 6 ! Johannes Klaebo réussit son fabuleux pari

ATS

21.2.2026 - 13:15

Johannes Klaebo a réussi son fabuleux pari. Le Norvégien a remporté son sixième titre en six courses de fond disputées chez les messieurs dans ces JO 2026, triomphant sur 50 km classique samedi.

Johannes Klaebo voit la vie en or.
Johannes Klaebo voit la vie en or.
ats

Keystone-SDA

21.02.2026, 13:15

21.02.2026, 13:34

Auteur de même sextuplé lors des Mondiaux 2025, Johannes Klaebo s'est imposé samexdi avec 17''5 d'avance sur son dernier compagnon d'échappée, Martin Löwström Nyenget, qu'il a lâché dans la dernière montée. La Norvège a signé le triplé, Emil Iversen se classant 3e à 46''2. Côté suisse, Beda Klee et Nicola Wigger ont terminé respectivement 14e et 19e.

Vainqueur de trois titres olympiques en 2018 (deux en équipe) et deux en 2022 (le doublé en sprint), Johannes Klaebo porte son total à 11 médailles d'or aux Jeux, un record absolu pour l'hiver. Il avait réalisé le même sextuplé lors des Mondiaux 2025 à Trondheim, mais avait parachevé son oeuvre sur un 50 km en skating.

Avec six sacres olympiques dans une seule édition, le Norvégien (30 ans en octobre), efface d'ailleurs un autre record dans des Jeux d'hiver. Il fait mieux que le patineur de vitesse Eric Heiden lors des Jeux de Lake Placic en 1980. Mais l'Américain avait gagné ses cinq titres en solo, du 500 au 10'000 m.

