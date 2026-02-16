  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Un bilan historique pour l'équipe de Suisse masculine !

ATS

16.2.2026 - 16:26

Le sacre de Loïc Meillard en slalom a offert une huitième médaille au ski alpin masculin suisse dans ces JO 2026, la quatrième en or. Ce bilan constitue un record dans des jeux.

Franjo von Allmen pose avec ses trois médailles d'or.
Franjo von Allmen pose avec ses trois médailles d'or.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 16:26

Avec huit médailles, les Suisses ont remporté à Bormio plus de la moitié de toutes les distinctions possibles. Une telle domination d'une nation chez les messieurs n'avait plus été observée depuis 2006 à Turin, lorsque les Autrichiens avaient également remporté huit médailles dans cinq disciplines.

«J'espère ne pas me réveiller». Cinq jours ont suffi à «FranJO» pour entrer au Panthéon du sport suisse

«J'espère ne pas me réveiller»Cinq jours ont suffi à «FranJO» pour entrer au Panthéon du sport suisse

Du point de vue suisse, ce résultat constitue donc un record, du moins en chiffres absolus. Auparavant, les femmes avaient remporté sept médailles en 1988 (Calgary) et en 2022 (Pékin). Les hommes, en revanche, n'avaient jamais dépassé quatre médailles lors des 20 éditions précédentes auxquelles la Suisse avait participé.

Ces JO 2026 ont donc été particulièrement fructueux pour les hommes chez Swiss-Ski. Les Suissesses, en revanche, n'ont encore remporté aucune médaille après quatre des cinq épreuves. Mercredi, Camille Rast et Wendy Holdener tenteront de rectifier le tir en slalom à Cortina.

