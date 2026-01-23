Sur son lit d'hôpital après un accident de la route qui l'a grièvement blessée et privée des JO de Pékin, la fondeuse brésilienne Bruna Moura s'est fait une promesse «surréaliste»: guérir et revenir à la compétition. Promesse tenue quatre ans plus tard pour les Jeux en Italie.

Bruna Moura a été sélectionnée pour les JO à Milan-Cortina. IMAGO/Bildbyran

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Fin janvier 2022, Moura voyageait comme passagère dans un van entre l'Autriche et l'Allemagne, où elle devait prendre un avion pour la Chine. Elle n’est jamais arrivée à l'aéroport. Le véhicule a fait une embardée qui a coûté la vie au conducteur. Elle a été héliportée vers un hôpital avec des fractures de trois côtes, d’un bras et du pied gauche, ainsi que des lésions pulmonaires.

«Dès les premiers jours après l'accident, je me disais que j'allais me qualifier pour 2026. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était un rêve et j'allais me battre pour lui», raconte la skieuse de 31 ans dans un entretien à l'AFP. Avec ses proches, «nous ne pouvions pas garantir ce qui allait se passer en quatre ans, mais nous pouvions garantir à quel point nous allions nous battre», confie-t-elle lors d'un appel vidéo depuis Nunspeet, aux Pays-Bas, où elle vit.

Moura disputera trois épreuves de ski de fond lors de ces Jeux, le sprint, le sprint par équipes et le 10 km, qui se dérouleront en février à Tesero, dans le Trentin-Haut-Adige. «Ça reste incroyable», sourit Bruna Moura. «J'éprouve un sentiment de victoire, que je n'ai pas eu lorsque je me suis qualifiée pour Pékin. C'est totalement différent», dit-elle. «C'est surréaliste.»

Pendant sa longue rééducation, des choses aussi simples que prendre un bain étaient un défi. Elle a fait son retour en compétition en 2023, a participé aux Mondiaux à Planica (Slovénie) en adaptant ses entraînements aux séquelles de l'accident et depuis, «la douleur a fait partie de la routine», selon elle.

Le destin s'acharne

Le destin a pourtant semblé s'acharner. On lui a diagnostiqué une toxoplasmose en 2024, elle a perdu 25% de la vision à l'oeil droit et a dû s'arrêter de nouveau. Avec son entraîneure, la skieuse lettone Baiba Bendika, elle s'est concentré sur son point fort, le sprint, à cause de ses difficultés physiques sur les longues distances. Elle ressent encore une gêne au pied gauche lorsqu'elle skie.

«Mon entraîneure a tout pris en compte, explique-t-elle. Il y a eu des moments où je voulais en faire un peu plus et elle m'a freinée». «J'ai toujours eu de meilleurs résultats sur les épreuves plus courtes, j'ai toujours été plus explosive mais après l'accident, j'ai encore connu une amélioration bien plus importante (...), j'ai dû me réadapter», indique Moura.

Alors que chaque obstacle ravivait le traumatisme de l'accident, sa psychologue lui rappelait toujours «la promesse qu'elle avait faite à cette jeune fille sur son lit d'hôpital», raconte Moura. Fin 2025, elle est revenue, avec une volonté qui, finalement, la mène aux Jeux olympiques.

«Pendant plus de la moitié de ma vie, je me suis battue pour devenir athlète olympique, mais je ne veux pas seulement arriver et dire : ‘je suis athlète olympique, j’ai franchi la ligne d'arrivée’», affirme-t-elle. «Je veux arriver en donnant le meilleur pour mon pays, pour les personnes qui m'ont aidée, pour ce rêve», conclut Bruna Moura, qui fait partie de la délégation de 14 sportifs brésiliens pour les Jeux de Milan Cortina.