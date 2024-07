Raphaël Ahumada et Jan Schäuble ont d'emblée donné du crédit à leurs espoirs de médaille olympique en se qualifiant souverainement pour les demi-finales du deux de couple poids léger. Ils ont remporté leur série avec une nette avance, à Vaires-sur-Marne.

Jan Schäuble et Raphaël Ahumada sont très bien partis. ATS

ATS

Le Vaudois (23 ans) et le Nidwaldien (24 ans), doubles champions d'Europe et vice-champions du monde, ont mené la course de bout en bout. Ils ont devancé l'Espagne de 4 secondes et la France de 7 secondes. Les demi-finales ont lieu mercredi.

«Vu nos résultats et notre constance, une médaille n'est pas un objectif utopique», avait déclaré Ahumada la veille de ces Jeux.

JO 2024 - En direct sur blue News ! Du 26 juillet au 11 août, Paris se transforme en l'épicentre mondial du sport. Découvrez nos reportages, suivez les épreuves en direct sur notre live-blog, consultez le tableau des médailles en temps réel et retrouvez toutes les infos sur blue News.

Le quatre de pointe sans barreur helvétique devra de son côté en passer par les repêchages, mardi. Et sa tâche s'y annonce encore très difficile. Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et Joel Schürch ont pris la 4e et dernière place de sa série, loin des trois premiers (Etats-Unis, Australie, France).

A l'interview, Roman Röösli faisait contre mauvaise fortune bon coeur: «C'est aussi une chance que d'avoir encore l'opportunité lors des repêchages de nous entraîner à rester concentrer jusqu'au bout, sans regarder nos adversaires.» Sous-entendu, il ne se fait guère de souci quant à la qualification.

ats