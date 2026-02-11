Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»

10e du Super-G, Alexis Monney a conclu ses Jeux olympiques de Milan-Cortina sur une nouvelle déconvenue. «Je suis déçu de ma performance et de mes JO», a reconnu le skieur de 26 ans, au bord des larmes face à la presse romande.

Des JO frustrants pour Alexis Monney. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Bormio Nicolas Larchevêque

La déception était immense pour Alexis Monney mercredi à Bormio. Après la 5e place en descente et la 13e en combiné par équipe, le Fribourgeois a dû se contenter du 10e rang en super-G et rentre de ses premiers JO les mains vides, contrairement à son coéquipier Franjo von Allmen, triple champion olympique.

«Pour l’instant, j’ai de la peine à me réjouir pour lui parce que je suis déçu de ma performance et de mes JO, mais je pense que je vais être content pour lui plus tard», a reconnu le skieur de Châtel-St-Denis.

Avant d’analyser sa manche : «Le ski était bon mais j’ai été trop gentil et un peu trop rond tout au long du parcours. J’ai peut-être mal interprété le parcours à la reconnaissance. J’ai imaginé que la neige allait être un peu plus dure à skier, que ça allait être un peu plus difficile. Ça a été vraiment très facile de faire les virages et du coup, c’est pour cela que j’ai été un peu trop rond, j’ai dû faire pas mal de travers.»

Valentin Crettaz : «Alexis passe un petit peu à côté»

«On est très déçu pour Alexis parce qu’il a vraiment le ski pour gagner ici», a estimé pour sa part Valentin Crettaz, entraîneur de l’équipe de vitesse. «Il a tout mis en place pour pouvoir être très performant et il passe un petit peu à côté. C’est difficile à analyser comme ça à chaud, mais c’est un peu dommage. Il était vraiment en forme ce matin, tout sourire, se sentait bien et la neige devait lui convenir. C’est vraiment beaucoup de déception, mais vu que c’est un grand travailleur, ça va payer un de ces jours.»

La Stelvio était, il est vrai, faite pour qu’Alexis Monney rayonne. C’est sur cette piste qu’il a obtenu son unique succès en Coupe du monde en descente en 2024, ainsi que son premier podium en super-G cette même année. Il est donc conscient qu’il a raté une occasion en or de marquer de son empreinte cette quinzaine italienne au moment de dresser son bilan.

«Pour l’instant, je ne retiens pas grand-chose et je n’arrive pas à retirer du positif. Je suis déçu, mais bon... c’est la vie. Je sais que j’aurais pu faire quelque chose. Je pense que ça fait partie de l’expérience à avoir... Je ne pense pas que je me suis trop pression», a-t-il conclu, avant de fondre en larmes.