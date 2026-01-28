  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Alexis Pinturault désabusé : «On ne sait pas sur quel pied danser»

Nicolas Larchevêque

28.1.2026

Alexis Pinturault, le plus grand palmarès du ski alpin français, a dit mardi soir avoir «mal vécu» la situation autour des quotas olympiques même s'il gardait encore un petit espoir de participer aux JO de Milan-Cortina.

Alexis Pinturault ne devrait pas participer aux JO de Milan-Cortina.
Alexis Pinturault ne devrait pas participer aux JO de Milan-Cortina.
KEYSTONE

Agence France-Presse

28.01.2026, 16:20

«Mal, comme un peu tous ceux qui étaient concernés», a répondu le triple médaillé olympique aux médias après sa décevante 25e place dans le géant de Schladming, le dernier avant les Jeux (6-22 février).

Géant de Schladming. Une nuit de maîtrise : Meillard roi du géant nocturne !

Géant de SchladmingUne nuit de maîtrise : Meillard roi du géant nocturne !

Le skieur de Courchevel aux 34 victoires en Coupe du monde, trois podiums olympiques et trois titres mondiaux, n'avait pas été retenu lundi parmi les sept hommes sélectionnés en ski alpin avant que le camp français ne récupère dans la soirée un quota supplémentaire qui reste à attribuer.

«On a su il y a deux jours qu'on n'était pas qualifiés, en gros. Et là, hier soir, on apprend qu'il y a un retournement de situation. Donc c'est sûr que ce n'est pas facile à gérer. On ne sait pas forcément sur quel pied danser. Non, ce n'est pas très simple», a-t-il regretté.

Alban Elezi Cannaferina. «La veille, en rigolant, j’ai dit aux gars que j’allais faire un podium»

Alban Elezi Cannaferina«La veille, en rigolant, j’ai dit aux gars que j’allais faire un podium»

Le podium mardi du jeune Français Alban Elezi Cannaferina, troisième du géant nocturne de Schladming, semble lui refermer à nouveau la porte qui s'était entre-ouverte, même s'il veut encore y croire, alors que la décision doit être prise après le slalom mercredi soir.

«C'est difficile de dire. Je pense qu'il y a quatre athlètes (encore en course), a-t-il estimé. Il y a Alban, Thibaut (Favrot), Victor (Muffat-Jeandet) et moi. Il va falloir faire un choix parce qu'il n'y a qu'une seule place. Et ça va dépendre encore de demain.»

«Quelle honte, quel irrespect». Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule

«Quelle honte, quel irrespect»Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule

A 34 ans, «Pintu» avait fait des JO une de ses principales sources de motivation pour continuer sa carrière après deux graves blessures aux genoux (janvier 2024, janvier 2025).

Triple médaillé olympique, la première fois en 2014, il avait décidé cette saison d'abandonner les épreuves de vitesse auxquelles il s'était consacré depuis deux ans pour se concentrer uniquement sur le géant, mais sans obtenir de gros résultats cet hiver (trois top 15, cinq top 20 en six courses de Coupe du monde).

