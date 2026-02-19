  1. Clients Privés
JO 2026 - Patinage artistique Alysa Liu championne olympique, les Suissesses en retrait

ATS

19.2.2026 - 23:15

L'Américaine Alysa Liu a remporté l'or olympique jeudi au terme du programme libre, devant trois Japonaises. Les Suissesses se sont classées au-delà du top 20.

Alysa Liu pose avec sa médaille d'or.
Alysa Liu pose avec sa médaille d'or.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.02.2026, 23:15

19.02.2026, 23:26

Troisième à l'issue du court, Liu a réalisé le meilleur score jeudi avec 150,2 points, cumulant 226,79 unités. Elles a devancé les Nippones Kaori Sakamoto (224,90) et Ami Nakai (219,16), qui décroche le bronze olympique à 17 ans, devant Mone Chiba, quatrième avec 217,88 points.

Respectivement 21e et 23e à l'issue du programme court, Kimmy Repond et Livia Kaiser ont échangé leur place au terme du concours. La Bâloise a chuté dès sa première figure, et n'est pas parvenue à effectuer la chorégraphie espérée.

La médaillée de bronze aux Championnats d'Europe de 2023 a terminé à l'avant-dernière place finale avec 159,54 points, alors que Repond avait obtenu 177,89 unités lors des Européens de Sheffield mi-janvier. La Zurichoise a elle grappillé deux rangs à la faveur de son score de 171,52 points.

Kimmy Repond est passée à côté de son programme libre.
Kimmy Repond est passée à côté de son programme libre.
KEYSTONE

