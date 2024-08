Nouveau crève-coeur pour l'athlétisme suisse à Paris. Angelica Moser a pris la 4e place de la finale olympique de saut à la perche, comme Simon Ehammer la veille en longueur.

L'Alémanique domiciliée dans le Jura a quitté le sautoir les larmes aux yeux pour se réfugier dans les bras de sa mère, ex-heptathlonienne. Elle figurait sur le podium provisoire après avoir franchi toutes ses barres au 1er essai, jusqu'à 4m80.

Mais à 4m85, elle échouait deux fois de peu, même de très peu à son deuxième saut: la championne d'Europe en titre s'est retrouvée 10 cm au-dessus de la barre mais n'a pas pu suffisamment dégager son corps pour l'éviter en retombant.

Angelica Moser tentait alors le tout pour le tout avec une impasse sur son 3e essai pour demander directement 4m90 pour sa dernière tentative, qu'elle manquait plus largement.

Moser maudite

C'est la quatrième fois que la Suissesse, qui a par ailleurs tout gagné chez les juniors et en M23, termine au pied du podium dans une compétition planétaire: elle avait fini 5e des Mondiaux en 2023 et deux fois 4e en salle, en 2022 et 2024.

Le coup est d'autant plus dur que la recordwoman de Suisse (4m88 récemment à Monaco) a franchi un cap cette saison et pouvait légitimement prétendre devenir la première athlète suisse médaillée aux JO depuis le lanceur de poids Werner Günthör en 1988 à Séoul.

Las, outre les championnes du monde Katie Moon (USA) et Nina Kennedy (AUS), elle est tombée sur l'inattendue Canadienne Alysha Newman, en état de grâce mercredi et qui lui a soufflé la médaille.

C'est la 8e «médaille en chocolat» de la délégation suisse à ces JO

