JO 2026 - Ski alpin Après Lindsey Vonn, une autre descendeuse gravement blessée

ATS

10.2.2026 - 13:47

L'Andorrane Cande Moreno, qui a lourdement chuté dimanche lors de la descente olympique à Cortina, souffre d'une rupture de deux ligaments du genou gauche, a-t-elle annoncé. Elle sera opérée.

L'Andorrane Cande Moreno a lourdement chuté dimanche lors de la descente olympique à Cortina.
L'Andorrane Cande Moreno a lourdement chuté dimanche lors de la descente olympique à Cortina.
Agée de 25 ans, Moreno, qui n'avait déjà pas terminé la descente à Pékin en 2022, a pris le départ avec le dossard 26, soit après la lourde chute de la star américaine Lindsey Vonn, qui avait entraîné une longue interruption.

L'Andorrane s'est blessée à la réception d'un saut, où l'on peut clairement voir son genou gauche plier anormalement, entraînant une chute impressionnante. «J'ai subi une chute très lourde qui a entraîné une rupture de mon ligament antérieur gauche et du ligament latéral interne de mon genou gauche, ainsi qu'une rupture d'un ligament de ma main droite», a écrit lundi soir la skieuse sur son compte Instagram.

Comme Vonn, Moreno a été prise en charge à même la piste par les secours avant d'être hélitreuillée et hospitalisée. Elle a toutefois précisé que, dans son cas, elle n'allait pas être immédiatement opérée. «Je suis sur le chemin de la maison. L'opération devra attendre quelques semaines que mon ligament latéral guérisse, mais une chose est claire: la convalescence commence maintenant», a-t-elle expliqué.

Lindsey Vonn. «Même si je souffre beaucoup physiquement, je n'ai aucun regret»

Lindsey Vonn«Même si je souffre beaucoup physiquement, je n'ai aucun regret»

