«Vraiment égoïste» Après sa confession, le biathlète infidèle au cœur de la polémique

Clara Francey

11.2.2026

L'affaire fait beaucoup parler en Norvège: au lendemain de la déclaration choc du biathlète Sturla Holm Laegreid qui, tout juste médaillé, a confessé une infidélité, son ex-compagne a affirmé mercredi qu'il était «difficile de pardonner».

Les déclarations de Sturla Holm Laegreid ont crée une véritable polémique en Norvège.
Les déclarations de Sturla Holm Laegreid ont crée une véritable polémique en Norvège.
IMAGO/Xinhua

Agence France-Presse

11.02.2026, 10:30

Après avoir décroché la troisième place en individuel sur 20 kilomètres mardi à Anterselva, Laegreid avait fait sensation en confessant un écart, en direct au micro de la chaîne norvégienne NRK. «Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie: la plus belle et la meilleure personne au monde», avait relaté le Norvégien de 28 ans.

«Et il y a trois mois, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et je lui ai été infidèle», avait-il ajouté, disant avoir vécu «les pires semaines de (s)a vie» et que le sport avait pris «la place arrière ces derniers jours».

JO 2026 - Biathlon. Tout juste médaillé, il avoue... son infidélité en direct à la télé !

JO 2026 - BiathlonTout juste médaillé, il avoue... son infidélité en direct à la télé !

Mercredi, son ex-compagne, dont le nom n'a pas été publié, a réagi auprès du journal norvégien Verdens Gang (VG). «C'est difficile de pardonner. Même après une déclaration d'amour devant la planète entière», a-t-elle écrit dans un SMS au quotidien.

«Je n'ai pas choisi d'être placée dans cette position et c'est douloureux de m'y retrouver», a-t-elle précisé.

Par ailleurs, l'intéressée a également trouvé «touchante» l'attitude de Johan-Olav Botn, qui a remporté la médaille d'or, devant le Français Eric Perrot, mardi. Au moment de franchir la ligne d'arrivée de la Südtirol Arena, le Norvégien de 26 ans a levé les yeux au ciel, avant de se pencher les mains sur le visage de longues secondes, en hommage à son ami et coéquipier Sivert Bakken, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en décembre dernier.

Carnet noir. Choc en biathlon : un Norvégien de 27 ans retrouvé sans vie

Carnet noirChoc en biathlon : un Norvégien de 27 ans retrouvé sans vie

«C'est comme si je skiais avec lui pendant le dernier tour, comme si je franchissais la ligne d'arrivée avec lui. J'ai levé les yeux vers le ciel en espérant qu'il regardait et qu'il était fier de moi», a-t-il confié.

De son côté, Laegreid a dit espérer «ne pas avoir gâché la journée de Johan». «C'était peut-être vraiment égoïste de ma part d'accorder cette interview», a-t-il dit à quelques journalistes. «Je ne suis pas vraiment ici mentalement», a-t-il ajouté.

L'ex-star du biathlon norvégien, Johannes Thingnes Boe, a jugé que cette confession était tombée «vraiment au mauvais moment et au mauvais endroit».

Le geste de Johan-Olav Botn pour Sivert Bakken.
Le geste de Johan-Olav Botn pour Sivert Bakken.
KEYSTONE

