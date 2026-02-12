Athlète ukrainien disqualifié : les larmes de la présidente du CIO

«Je crois toujours que je n'ai enfreint aucune régle», s'est défendu l'Ukrainien Vladislav Heraskevych après sa disqualification jeudi des épreuves de skeleton des JO-2026 qui, selon lui, va «dans le sens de la propagande russe».

Après sa discussion avec Vladislav Heraskevych, la présidente du CIO Kirsty Coventry a quitté en larmes la piste de bobsleigh. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«Depuis le début, je crois vraiment qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de la part du Comité international olympique de son réglement, c'est complétement erroné de prendre cette décision aujourd'hui», a déclaré Heraskevych devant des journalistes en marge des épreuves de skeleton.

«Des athlètes presque dans le même cas ont été traités différement et n'ont pas été sanctionnés. Par exemple, lors des épreuves de snowboard, un athlète a arboré un drapeau russe, selon la réglementation du CIO, le drapeau russe est interdit, mais cet athlète n'a pas été sanctionné», a-t-il poursuivi.

Porte-drapeau de la délégation ukrainienne lors de la cérémonie d'ouverture et belle chance de médailles, Heraskevych, 4e des derniers Mondiaux, voulait, comme il l'a fait lors des entraînements, participer aux compétitions avec un casque gris portant les images sérigraphiées de plusieurs de ses compatriotes morts à la guerre.

Avant que l'annonce de sa disqualification soit faite, en début de matinée, le spécialiste ukrainien de skeleton s'est entretenu avec la présidente du CIO, Kirsty Coventry, qui a essayé de le faire changer d'avis.

Après sa discussion avec Heraskevych, la patronne du sport mondial a quitté en larmes la piste de bobsleigh. «En Ukraine en ce moment, il y a aussi beaucoup de larmes (...) Je veux la remercier pour ces mots gentils mais comme je lui ai dit, cette situation va dans le sens de la propagande russe, et ce n'est pas bien».

Le CIO a décidé de lui retirer son accréditation pour les JO-2026, car selon l'instance olympique, l'Ukrainien enfreint l'article 50 de sa Charte olympique qui proscrit toute forme «de propagande politique, religieuse ou raciale» sur les lieux de compétition.

«Mon casque n'enfreint aucun réglement, et l'article 50 ne dit rien sur un tel casque et malgré tout, je suis suspendu», a estimé Vladislav Heraskevych.

«Je ne voulais pas créer ce scandale et il y a ce scandale parce que certaines personnes au sein du CIO ont une très étrange interprétation de leurs règles, ce qu'on peut considérer comme une forme de discrimination», a-t-il ajouté.

S'il assure avoir reçu le soutien de plusieurs athlètes et équipes nationales, l'Ukrainien a regretté qu'«en raison des actions du CIO, le moment olympique de beaucoup d'athlètes ait été volé: on parle plus de ce scandale que des épreuves, c'est une erreur terrible de la part du CIO».

Vladislav Heraskevych envisage maintenant de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS): «C'est l'une des options, c'est quelque chose de sérieux de saisir le TAS, il faut qu'on en discute encore».

«C'est vraiment difficile à vivre, vous vous préparez pendant plusieurs années pour être prêt pour ces compétitions et on vous retire tout ça, sans égard et avec aveuglement», a-t-il conclu.

