La France s'est fait peur pour son deuxième match des JO de Paris. A Lille, les Tricolores ont dominé le Japon 94-90.

🇫🇷 Au bout du 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐞, les Bleus s'imposent face au Japon et enchaînent une deuxième victoire face à un public lillois en feu 💥#Paris2024, c'est en intégralité sur Eurosport via Max pic.twitter.com/qWM1C7gOUi — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 30, 2024

ATS

La France a eu chaud et pas seulement en raison de la canicule. Pour répondre à ce problème, les Japonais ont bien failli poser une immense climatisation. Seulement le tir à la dernière seconde de Yuki Kawamura a trouvé l'anneau. Et en prolongation, Victor Wembanyama est sorti de sa coquille pour inscrire huit des dix points de son équipe dans le temps supplémentaire.

Les têtes de pont françaises ont été plus discrètes que contre les Brésiliens. Nicolas Batum et Rudy Gobert n'ont inscrit que 12 points à eux deux. Solide en fin de partie, Victor Wembanyama a finalement inscrit 18 points, capté 11 rebonds, délivré 6 assists et ajouté 2 interceptions et 2 contres.

Soudain muets, les Nippons ont perdu le fil de leur match. Ils n'ont tenu que par l'adresse à distance de Kawamura qui a terminé la rencontre avec 29 points. Les joueurs du pays du Soleil levant ont en plus dû composer avec la perte de leur meilleur joueur Rui Hachimura au cours du quatrième quart. L'ailier des Los Angeles Lakers s'est fait éjecter sur une deuxième faute technique alors qu'il avait marqué 24 points.

Dans le groupe A, l'Espagne a contenu la Grèce de Giannis Antetokounmpo, auteur de 27 points et 11 rebonds. Les Espagnols se sont imposés 84-77. Le Canada a battu l'Australie 93-83. RJ Barrett a fini meilleur marqueur avec 24 points pour le pays à la Feuille d'érable.

ats