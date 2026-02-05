«Aucun esprit olympique ici» : Odermatt sévère avant le coup d’envoi

«Il y a un juste milieu à trouver» entre des «investissements absurdes» et une «approche durable» pour les Jeux olympiques, a estimé jeudi Marco Odermatt. Le Nidwaldien regrette l'absence d'ambiance olympique à Bormio où sont isolées les épreuves masculines de ski alpin.

Marco Odermatt, patron du circuit, à l’entraînement à Bormio. Keystone

Agence France-Presse, Keystone-ATS Arthur Rappaz

«Les Jeux olympiques ne se déroulent que tous les quatre ans et finalement très peu de fois au cours d'une carrière, donc je pense que ça devrait être quelque chose de plus spécial», a affirmé le leader du classement général de la Coupe du monde en conférence de presse.

«Il y a un juste milieu à trouver à l'avenir entre des investissements absurdes de plusieurs milliards et une approche raisonnable et durable, c'est probablement l'avenir des JO», a ajouté le skieur qui peut viser jusqu'à quatre médailles d'or à Bormio (descente, super-G, géant, combiné).

Après une parenthèse longue et souvent décriée pour son impact environnemental et ses coûts pharaoniques – au Canada (Vancouver 2010), en Russie (Sotchi 2014), en Corée du Sud (Pyeongchang 2018) et en Chine (Pékin 2022) -, les Jeux d'hiver retrouvent l'Europe et leurs organisateurs ont privilégié des installations sportives existantes.

Aussi le cas en Suisse?

Les JO 2026 qui débutent vendredi seront «éclatés» sur 22'000 km2 et sept sites, dont deux «coeurs», Milan et Cortina d'Ampezzo, distants de plus de 400 kilomètres. Une approche similaire a été adoptée pour l'organisation des JO 2030 dans les Alpes françaises... ainsi que pour ceux de 2038 si ces derniers devaient avoir lieu en Suisse.

En Italie, les épreuves masculines de ski alpin sont isolées à Bormio en Lombardie. À deux jours de la première course, il y a certes davantage de journalistes en zone mixte, mais l'ambiance ressemble plus à une simple Coupe du monde de ski qu'à un rendez-vous sportif d'ampleur planétaire.

«Il n'y a pratiquement aucun esprit olympique ici», avait déjà lâché Odermatt mercredi, en montrant les tribunes olympiques encore vides. «Ca viendra peut-être avec le temps, attendons de voir».

Aucune autre épreuve olympique n'est au programme dans la petite ville de Lombardie avant la toute fin des Jeux et les débuts du ski-alpinisme le 19 février.

