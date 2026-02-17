Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La gazette des Jeux Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux

ATS

17.2.2026 - 20:38

Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants des JO de Milan-Cortina dans la gazette des Jeux.

Avant son départ pour les Etats-Unis, Lindsey Vonn a laissé une petite surprise au service pédiatrique de l'hôpital de Tarvisio.
Avant son départ pour les Etats-Unis, Lindsey Vonn a laissé une petite surprise au service pédiatrique de l'hôpital de Tarvisio.
ats

Keystone-SDA

17.02.2026, 20:38

L'équipe de skicross porte bonheur

À Livigno, les athlètes suisses de skicross ont découvert à leurs dépens le système de bus italien. Après avoir attendu 45 minutes une navette, selon Alex Fiva, ils ont décidé de prendre leurs propres véhicules. Ils voulaient absolument se rendre à Bormio, où se déroulait lundi le slalom de ski alpin. Il y a quatre ans déjà, à Pékin, ils avaient vu Marco Odermatt remporter l'or en géant. Désormais, grâce à Loïc Meillard, ils ont pu assister en direct à un nouveau coup d'éclat. Alex Fiva en est convaincu: «Nous sommes manifestement des porte-bonheur.»

«Il répond toujours présent». Meillard paré d’or ! Le skieur d’Hérémence fait main basse sur Bormio

«Il répond toujours présent»Meillard paré d’or ! Le skieur d’Hérémence fait main basse sur Bormio

Pas de cloches ni de drapeaux pour Riebli

35 membres du fan club de Janik Riebli ont fait le déplacement depuis Obwald pour assister au sprint par équipe à Tesero. «Un car entier, ils occupent tout un hôtel», a expliqué le spécialiste du sprint originaire de Giswil avant le début des Jeux. Seul problème: mercredi, ils ne pourront pas emporter leurs cloches (très) bruyantes dans le stade. Les drapeaux de plus de deux mètres ne sont pas non plus autorisés. «Il serait un peu difficile de faire passer 35 cloches en douce», a déclaré Riebli, hilare.

La star de la NHL Draisaitl ne jure que par la moutarde

Au diable les gélules et autres compléments alimentaires: les images télévisées ont montré la star allemande de la NHL Leon Draisaitl en train de manger de la moutarde en plein match. Selon l'expérience de Draisaitl, aucune crampe ne résiste à un peu de moutarde. «La moutarde est très efficace contre les crampes», a déclaré à la chaîne de télévision Eurosport le joueur de 30 ans, qui s'est qualifié mardi pour les quarts de finale avec l'équipe allemande grâce à une victoire 5-1 contre la France.

JO 2026 - Hockey sur glace. La République Tchèque affrontera le Canada en quart

JO 2026 - Hockey sur glaceLa République Tchèque affrontera le Canada en quart

Les peluches de Vonn

Lundi, Lindsey Vonn, victime d'une chute lors de la descente olympique à Cortina le 8 février, a pu quitter l'hôpital de Tarvisio et rentrer aux États-Unis. Avant son départ, la reine de la vitesse, âgée de 41 ans, a laissé une petite surprise au service pédiatrique. Comme l'a rapporté l'agence de presse Ansa, Vonn a fait don au service des peluches qui lui avaient été offertes ces derniers jours. Vonn a subi une blessure complexe au tibia lors de sa chute. Elle a déjà subi plusieurs opérations et d'autres sont prévues aux États-Unis.

«Je préfère risquer la chute». Lindsey Vonn rentre chez elle et répond à ses détracteurs

«Je préfère risquer la chute»Lindsey Vonn rentre chez elle et répond à ses détracteurs

Les plus lus

Vive colère des Norvégiens : l’entraîneur de Loïc Meillard se défend !
Plus de 300 noms: la liste Epstein de Pam Bondi pour brouiller les pistes ?
Elle perd sa prévoyance vieillesse... à cause de 10 centimètres !
Voici les derniers atouts de la Suisse dans la chasse aux médailles
Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux
Epstein envoyait des avions à Londres avec des femmes à bord: Andrew impliqué ?