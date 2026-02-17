Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux

Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants des JO de Milan-Cortina dans la gazette des Jeux.

Avant son départ pour les Etats-Unis, Lindsey Vonn a laissé une petite surprise au service pédiatrique de l'hôpital de Tarvisio. ats

L'équipe de skicross porte bonheur

À Livigno, les athlètes suisses de skicross ont découvert à leurs dépens le système de bus italien. Après avoir attendu 45 minutes une navette, selon Alex Fiva, ils ont décidé de prendre leurs propres véhicules. Ils voulaient absolument se rendre à Bormio, où se déroulait lundi le slalom de ski alpin. Il y a quatre ans déjà, à Pékin, ils avaient vu Marco Odermatt remporter l'or en géant. Désormais, grâce à Loïc Meillard, ils ont pu assister en direct à un nouveau coup d'éclat. Alex Fiva en est convaincu: «Nous sommes manifestement des porte-bonheur.»

Pas de cloches ni de drapeaux pour Riebli

35 membres du fan club de Janik Riebli ont fait le déplacement depuis Obwald pour assister au sprint par équipe à Tesero. «Un car entier, ils occupent tout un hôtel», a expliqué le spécialiste du sprint originaire de Giswil avant le début des Jeux. Seul problème: mercredi, ils ne pourront pas emporter leurs cloches (très) bruyantes dans le stade. Les drapeaux de plus de deux mètres ne sont pas non plus autorisés. «Il serait un peu difficile de faire passer 35 cloches en douce», a déclaré Riebli, hilare.

La star de la NHL Draisaitl ne jure que par la moutarde

Au diable les gélules et autres compléments alimentaires: les images télévisées ont montré la star allemande de la NHL Leon Draisaitl en train de manger de la moutarde en plein match. Selon l'expérience de Draisaitl, aucune crampe ne résiste à un peu de moutarde. «La moutarde est très efficace contre les crampes», a déclaré à la chaîne de télévision Eurosport le joueur de 30 ans, qui s'est qualifié mardi pour les quarts de finale avec l'équipe allemande grâce à une victoire 5-1 contre la France.

Les peluches de Vonn

Lundi, Lindsey Vonn, victime d'une chute lors de la descente olympique à Cortina le 8 février, a pu quitter l'hôpital de Tarvisio et rentrer aux États-Unis. Avant son départ, la reine de la vitesse, âgée de 41 ans, a laissé une petite surprise au service pédiatrique. Comme l'a rapporté l'agence de presse Ansa, Vonn a fait don au service des peluches qui lui avaient été offertes ces derniers jours. Vonn a subi une blessure complexe au tibia lors de sa chute. Elle a déjà subi plusieurs opérations et d'autres sont prévues aux États-Unis.