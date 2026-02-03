La pandémie mondiale de Covid, une affaire de corruption, l'arlésienne de la piste de bobsleigh: comme tous les organisateurs de JO, ceux des Jeux d'hiver de 2026 à Milan Cortina ont traversé depuis 2018 quelques crises et même des tempêtes.

Dominik Paris espère briller devant son public. ats

Keystone-SDA ATS

29 mars 2018

Le Comité olympique italien (CONI) envoie au Comité international olympique (CIO) sa lettre d'intention pour se porter candidat à l'organisation des JO 2026 avec un dossier articulé autour de Milan et de Turin, hôte des JO 2006.

18 septembre 2018

En raison des rivalités, politiques notamment, entre Milan (Lombardie) et Turin (Piémont), le CONI revoit sa copie avec le soutien du gouvernement italien: exit Turin, remplacée par Cortina d'Ampezzo (Vénétie).

24 juin 2019

Milan et Cortina sont désignés par le CIO villes-hôtes des 25e JO d'hiver dès le premier tour par 47 voix contre 34 pour le dossier suédois Stockholm-Are. Il s'agit des quatrièmes Jeux olympiques attribués à l'Italie après les JO d'hiver de Cortina d'Ampezzo (1956) et de Turin (2006) et les JO d'été de Rome (1960).

9 décembre 2019

La Fondazione Milano Cortina 2026 voit officiellement le jour. Sa direction générale, rôle moteur dans l'organisation des JO, est confiée à l'homme d'affaires Vincenzo Novari, ancien patron de l'opérateur de téléphonie mobile Tre Italia.

22 novembre 2021

Après la longue parenthèse du Covid qui a stoppé tous les projets et mis l'Italie à genoux, la société de livraison des ouvrages olympiques (Simico) est créée par un décret d'Etat. C'est elle qui supervise la construction et la rénovation des sites de compétition, des villages olympiques, ainsi que des infrastructures routières et ferroviaires, pour un budget total annoncé à 3,4 milliards d'euros.

Juillet 2022

Vincenzo Novari quitte son poste en catimini. L'homme d'affaires est visé par une enquête pour corruption et entente illicite dans le cadre de l'attribution du contrat des services informatiques pour les JO 2026. Novari et un autre dirigeant du comité d'organisation, démissionnaire, sont accusés d'avoir favorisé la société Vetrya en échange de pots-de-vin pour les deux et d'une voiture pour l'un.

16 août 2022

L'appel d'offres pour la rénovation de l'obsolète piste de bobsleigh et de luge de Cortina d'Ampezzo, utilisée pour les JO 1956 mais fermée depuis 2008, est lancé. Aucun candidat ne se manifeste.

8 novembre 2022

Andrea Varnier est le nouveau patron des JO 2026. Choisi par le nouveau ministre des Sports du gouvernement de Giorgia Meloni, tout juste élue, Varnier a participé à l'organisation de grands événements sportifs dont les JO 2006 et les JO 2016, l'Euro 2012 de football en supervisant les cérémonies d'ouverture et de clôture.

16 octobre 2023

Le président du CONI et de Milano Cortina 2026 Giovanni Malago annonce durant la 141e session du CIO à Bombay que le projet de construction/rénovation de la piste de Cortina est abandonné et que les épreuves de bobsleigh, luge et skeleton auront lieu sur une piste déjà existante, à l'étranger donc, une première dans l'histoire des JO d'hiver.

6 décembre 2023

«Les Jeux olympiques de Milan-Cortina doivent être des Jeux olympiques italiens, la piste de bob doit être à Cortina.» Matteo Salvini, vice-Premier ministre et ministre des Transports du gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni, relance l'idée de la construction d'une piste à Cortina d'Ampezzo.

30 janvier 2024

La construction d'une nouvelle piste devient l'option privilégiée par les organisateurs. Le groupe de BTP italien Pizzarotti, seul candidat lors de l'appel d'offres lancé fin décembre, débute aussitôt les travaux. Le CIO réitère son opposition à cette décision.

25 mars 2025

Un peu plus de 300 jours après le début de sa construction, la piste de bobsleigh et luge de Cortina est inaugurée: «C'est un miracle qui représente si bien l'Italie», s'enflamme Matteo Salvini.

30 septembre 2025

Le Village olympique de Milan est livré aux organisateurs. Construit pour 140 millions d'euros, soit 40 de plus que prévu, par le groupe Coima, dans le collimateur de la justice, il deviendra à terme une résidence étudiante.

4 décembre 2025

Allumée comme le veut la tradition à Olympie, la flamme des JO 2026 arrive à Rome et débute son voyage de 12'000 km à travers l'Italie où elle sera transportée par 10'001 relayeurs jusqu'à San Siro pour la cérémonie d'ouverture le 6 février.

9 janvier 2026

Avec un mois de retard et après bien des inquiétudes notamment parmi les dirigeants de la NHL, la puissante Ligue nord-américaine qui va libérer ses joueurs pour les JO pour la première fois depuis 2014, l'Arena Santagiulia, théâtre des tournois de hockey sur glace, est inaugurée, mais les travaux vont se poursuivre jusqu'à la dernière heure.

Sur le même thème