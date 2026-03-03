Neuf athlètes représenteront la Suisse aux Paralympiques. Tom Reulein, chef de mission, croit en plusieurs médailles, qui devraient être possibles grâce à l'expérience, à la décontraction et au courage.

Robin Cuche (ic à Pékin en 2022) participera à ses quatrièmes Jeux paralympiques. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Melinda Hochegger ATS

Deux semaines seulement après la clôture officielle des Jeux olympiques à Vérone, les Jeux paralympiques s'ouvriront le 6 mars dans ce même amphithéâtre. Cinquante ans après les premiers Jeux paralympiques d'hiver, neuf athlètes au total représenteront la Suisse. Cinq d'entre eux participent pour la première fois à la plus grande manifestation sportive pour les athlètes handicapés.

«Notre délégation est petite, mais de qualité. C'est un mélange passionnant entre une grande expérience et des nouveaux venus», explique Tom Reulein, chef de mission pour Milan-Cortina. D'un côté, on trouve Robin Cuche, qui a participé quatre fois aux Jeux paralympiques, Théo Gmür et Luca Tavasci, qui en ont chacun trois à leur actif, et de l'autre, Ueli Rotach, qui ne fait pas encore partie du cadre de l'équipe nationale, ou encore Emerick Sierro, qui vient tout juste de terminer ses études.

«Je pense que c'est ce mélange qui fait la différence», explique Tom Reulein, qui mentionne également l'équipe de direction expérimentée. «De plus, nous collaborons avec d'autres nations, par exemple avec les Pays-Bas en snowboard ou avec l'Allemagne en ski de fond. Cela nous permet d'offrir de nombreuses perspectives, et c'est ce qui fait la différence.»

Des athlètes performants et des surprises

Les athlètes suisses peuvent être classés en différentes catégories. Il y a tout d'abord les athlètes performants, tels que Robin Cuche, vainqueur du classement de la descente, Aron Fahrni, vainqueur du classement général de la Coupe du monde de snowboard, et Théo Gmür, seul médaillé suisse en 2018 et 2022.

Ce trio a les meilleures chances de remporter des médailles et fait donc partie des athlètes sur lesquels repose l'objectif de trois médailles.

De l'autre côté, il y a ceux que Reulein appelle les «surprises». Le chef de mission classe dans cette catégorie les athlètes plus jeunes qui, grâce à leur décontraction et à l'absence de pression, «peuvent tout simplement donner le meilleur d'eux-mêmes». Parmi eux, on trouve Emerick Sierro, qui participe aux épreuves de ski alpin, et le snowboardeur Fabrice von Grünigen.

«L'été dernier, nous avons encore discuté pour savoir si nous devions emmener Emerick au camp d'entraînement au Chili. Rétrospectivement, c'était la bonne décision et il en a tiré le maximum», déclare Reulein. Avec ses entraînements, au cours desquels il a parfois été plus rapide que Cuche ou Gmür, le Vaudois a également motivé les athlètes plus âgés.

Les athlètes doivent oser afficher leurs ambitions

Qu'un athlète ait déjà participé aux Jeux paralympiques ou qu'il y participe pour la première fois, l'objectif est que la délégation fasse mieux qu'il y a quatre ans. A l'époque, la Suisse avait remporté une médaille de bronze en descente grâce à Théo Gmür.

«Nous ne nous rendons pas à Cortina et Tesero simplement pour participer. Nous voulons remporter des médailles et des diplômes», déclare Reulein. La Suisse a plusieurs chances d'y parvenir. «De plus, les Jeux olympiques et paralympiques réservent toujours des surprises.»

Les athlètes sont encouragés par leurs entraîneurs à faire preuve de courage et de détermination. «Nos athlètes de haut niveau peuvent affirmer sans crainte qu'ils visent une médaille. Et parfois, un petit élan de courage peut aider», explique Reulein.

Malgré ces paroles du chef de mission, la plupart des athlètes restent discrets quant à leurs objectifs concrets et ne veulent pas parler de leurs ambitions personnelles en matière de médailles. Cuche fait toutefois figure d'exception: «Il me manque encore une médaille paralympique. Et je pense avoir de bonnes chances.»

Samedi déjà, Robin Cuche et les autres spécialistes de ski alpin auront leur premier grand rendez-vous à Cortina: la descente. Ce sera la première des 79 épreuves qui offriront des médailles jusqu'au 15 mars.

