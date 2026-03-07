La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a participé vendredi à Cortina (I) à une cérémonie avec les athlètes suisses lors de l’ouverture des Jeux paralympiques. Elle a salué leur engagement et appelé à renforcer leur reconnaissance, notamment financière.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s’est exprimé lors de l’ouverture des Jeux paralympiques d’hiver 2026 à Cortina d’Ampezzo vendredi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La cheffe du Département fédéral de l’intérieur a tenu à être présente auprès de la délégation helvétique, réunie à la Maison suisse à la veille des premières compétitions. La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère à la fois intime et festive avec les sportifs.

La ministre a souligné l’importance de la présence des autorités auprès des athlètes. «C’est une évidence que si on est aux Jeux olympiques, on est aussi aux Jeux paralympiques», a-t-elle déclaré sur les ondes de la RTS vendredi soir, rappelant que cette participation s’inscrit aussi dans la volonté de promouvoir l’inclusion.

A Cortina plutôt qu'à Vérone

La délégation suisse a choisi de rester à Cortina auprès des sportifs plutôt que d’assister à la cérémonie officielle à Vérone. «L’idée était d’être là où sont les athlètes», a expliqué Elisabeth Baume-Schneider avant leur participation aux différentes épreuves samedi. La ministre assistera à plusieurs d'entre elles.

La conseillère fédérale a également insisté sur la reconnaissance due aux sportifs paralympiques. «Ce ne sont pas seulement des héros ou des victimes, ce sont des athlètes», a-t-elle relevé en reprenant les mots d’une championne, soulignant leur engagement tout au long de l’année.

La question du financement et des conditions des athlètes paralympiques reste toutefois un défi. «Ils ont besoin d’une meilleure reconnaissance, pas seulement de notre bienveillance, mais d’une reconnaissance de ce qu’ils font et des résultats qu’ils obtiennent», a-t-elle affirmé.

Elisabeth Baume-Schneider a enfin appelé les sponsors et les institutions à s’engager davantage. «Certains me disent qu’ils ne gagnent rien et qu’ils perdent même de l’argent parfois. Cela ne peut pas nous laisser indifférents», a-t-elle conclu.

L’édition 2026 des Jeux paralympiques marque le 50e anniversaire de cet événement. Près de 600 athlètes venus du monde entier y participent jusqu'au 15 mars. La Suisse sera représentée par neuf athlètes masculins au départ des épreuves de ski alpin, snowboard, ski de fond et biathlon.