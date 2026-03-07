  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Paras 2026 Baume-Schneider : «Cela ne peut pas nous laisser indifférents»

ATS

7.3.2026 - 09:55

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a participé vendredi à Cortina (I) à une cérémonie avec les athlètes suisses lors de l’ouverture des Jeux paralympiques. Elle a salué leur engagement et appelé à renforcer leur reconnaissance, notamment financière.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s’est exprimé lors de l’ouverture des Jeux paralympiques d’hiver 2026 à Cortina d’Ampezzo vendredi.
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s’est exprimé lors de l’ouverture des Jeux paralympiques d’hiver 2026 à Cortina d’Ampezzo vendredi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.03.2026, 09:55

07.03.2026, 10:10

La cheffe du Département fédéral de l’intérieur a tenu à être présente auprès de la délégation helvétique, réunie à la Maison suisse à la veille des premières compétitions. La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère à la fois intime et festive avec les sportifs.

La ministre a souligné l’importance de la présence des autorités auprès des athlètes. «C’est une évidence que si on est aux Jeux olympiques, on est aussi aux Jeux paralympiques», a-t-elle déclaré sur les ondes de la RTS vendredi soir, rappelant que cette participation s’inscrit aussi dans la volonté de promouvoir l’inclusion.

A Cortina plutôt qu'à Vérone

La délégation suisse a choisi de rester à Cortina auprès des sportifs plutôt que d’assister à la cérémonie officielle à Vérone. «L’idée était d’être là où sont les athlètes», a expliqué Elisabeth Baume-Schneider avant leur participation aux différentes épreuves samedi. La ministre assistera à plusieurs d'entre elles.

Jeux paralympiques 2026. Elisabeth Baume-Schneider présente à Cortina

Jeux paralympiques 2026Elisabeth Baume-Schneider présente à Cortina

La conseillère fédérale a également insisté sur la reconnaissance due aux sportifs paralympiques. «Ce ne sont pas seulement des héros ou des victimes, ce sont des athlètes», a-t-elle relevé en reprenant les mots d’une championne, soulignant leur engagement tout au long de l’année.

La question du financement et des conditions des athlètes paralympiques reste toutefois un défi. «Ils ont besoin d’une meilleure reconnaissance, pas seulement de notre bienveillance, mais d’une reconnaissance de ce qu’ils font et des résultats qu’ils obtiennent», a-t-elle affirmé.

Paras 2026 - Ski alpin. Théo Gmür, garant des médailles suisses : «Tout repart à zéro»

Paras 2026 - Ski alpinThéo Gmür, garant des médailles suisses : «Tout repart à zéro»

Elisabeth Baume-Schneider a enfin appelé les sponsors et les institutions à s’engager davantage. «Certains me disent qu’ils ne gagnent rien et qu’ils perdent même de l’argent parfois. Cela ne peut pas nous laisser indifférents», a-t-elle conclu.

L’édition 2026 des Jeux paralympiques marque le 50e anniversaire de cet événement. Près de 600 athlètes venus du monde entier y participent jusqu'au 15 mars. La Suisse sera représentée par neuf athlètes masculins au départ des épreuves de ski alpin, snowboard, ski de fond et biathlon.

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

Les plus lus

Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Moqué par Jimmy Fallon, Donald Trump mène la guerre «au feeling» !
Barack Obama tire à boulets rouge sur l'administration Trump
Nuit d’horreur chez Pinturault : quatre hommes condamnés
Loïc Meillard à la bagarre, Marco Odermatt fait la moue