Comme chez les messieurs, la finale du Big Air snowboard se déroulera sans athlète suisse. Ariane Burri n'a pris que la 19e place des qualifications dimanche soir.

Ariane Burri dans l'aire d'arrivée après son saut. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après un premier run solide et un deuxième raté, la Lucernoise de 25 ans n'a pas réussi à remonter au classement avec son troisième essai. Elle a légèrement touché la neige avec ses mains à l'atterrissage, ce qui lui a fait perdre de précieux points sur sa note finale.

Ariane Burri aura une autre chance en slopestyle la semaine prochaine. En 2022 à Pékin, elle avait atteint la finale dans cette discipline.