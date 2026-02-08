  1. Clients Privés
JO 2026 - Big Air snowboard Une main sur la neige coûte la finale à Ariane Burri

ATS

8.2.2026 - 23:03

Comme chez les messieurs, la finale du Big Air snowboard se déroulera sans athlète suisse. Ariane Burri n'a pris que la 19e place des qualifications dimanche soir.

Ariane Burri dans l'aire d'arrivée après son saut. 
Ariane Burri dans l'aire d'arrivée après son saut. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.02.2026, 23:03

Après un premier run solide et un deuxième raté, la Lucernoise de 25 ans n'a pas réussi à remonter au classement avec son troisième essai. Elle a légèrement touché la neige avec ses mains à l'atterrissage, ce qui lui a fait perdre de précieux points sur sa note finale.

JO 2026 - Big Air. Hasler pas en finale, mais «échauffé» pour ses disciplines favorites

JO 2026 - Big AirHasler pas en finale, mais «échauffé» pour ses disciplines favorites

Ariane Burri aura une autre chance en slopestyle la semaine prochaine. En 2022 à Pékin, elle avait atteint la finale dans cette discipline.

