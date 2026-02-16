Battue par Mathilde Gremaud en slopestyle, Eileen Gu est encore tombée sur plus forte qu'elle lors du Big Air des Jeux olympiques lundi soir à Livigno. La superstar chinoise a dû se contenter de l'argent derrière la Canadienne Megan Oldham.

Megan Oldham sacrée championne olympique. EPA

Keystone-SDA ATS

Devancée de 0,38 point par la Fribourgeoise, qui a dû déclarer forfait pour cette finale après une chute à l'entraînement, Eileen Gu a cette fois été battue de 1,75 point par la rideuse de l'Ontario. Elle aura une dernière occasion de se parer d'or en Italie lors du halfpipe, une discipline que ne pratique pas Mathilde Gremaud.

Megan Oldham décroche à 24 ans son premier titre majeur après avoir glâné le bronze olympique en slopestyle lundi dernier. Elle compte plusieurs breloques mondiales en slopestyle et en Big Air, mais aucune d'or. La médaille de bronze est revenue à l'Italienne Flora Tabanelli.