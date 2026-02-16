  1. Clients Privés
JO 2026 - Bob à deux Le duo Vogt/Ndiaye loin du podium après deux manches

ATS

16.2.2026 - 12:58

Les équipages suisses sont loin du podium après la première journée de l'épreuve olympique de bob à deux. Seul le bob de Michael Vogt figure dans le top 10 après deux des quatre manches.

Michael Vogt pointe au 7e rang en bob à 2.
Michael Vogt pointe au 7e rang en bob à 2.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 12:58

16.02.2026, 13:11

Septième après la première descente, le duo Michael Vogt/Amadou Ndiaye pointe au même rang à mi-parcours. Le pilote argovien a concédé 1''59 sur Johannes Lochner, leader provisoire, et 0''35 sur Adam Ammour, 3e. Un troisième pilote allemand, Francesco Friedrich, occupe la 2e place à 0''80 du leader.

Les deux autres bobs helvétiques en lice dans cette épreuve pointent hors du top 10. Timo Rohner et son pousseur Tim Annen sont 14es, à 2''19 de la tête et à 0''95 du podium, alors que le duo Cedric Follador/Luca Rolli occupe la 16e place.

