Les Suisses jouent placés après la première du géant olympique à Bormio. Odermatt (2e), Meillard (3e) et Tumler (4e) peuvent rêver de médaille derrière l'intouchable Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

Lucas Pinheiro Braathen a été intouchable lors de la première manche du géant olympique. ats

Keystone-SDA ATS

C'est à se demander par où est passé celui qui officiait encore sous pavillon norvégien il y a quelques années. 0''95 d'avance sur un Marco Odermatt pourtant précis et déterminé et le reste de la concurrence reléguée à plus d'1''50 voire près de 2 secondes, voilà qui n'est pas commun.

Parti avec le dossard 1, Pinheiro Braathen a été irrésistible sur un géant très (trop) facile. Le Brésilien a surtout forgé son avance sur le haut avec près d'une seconde d'avance après 37 secondes de course. Marco Odermatt a réalisé une bonne manche et il compte 0''62 de bonus sur Loïc Meillard, 3e à 1''57. Le vice-champion du monde de la spécialité Thomas Tumler est lui 4e à 1''89.

Tout est ensuite très empilé derrière le Grison puisque le 9e, Zan Kranjec, accuse 2''11 de retard. La bataille pour les médailles fera certainement rage dès 13h30 dans des conditions loin d'être idéales. La piste sera marquée et les breloques iront à ceux qui sauront le mieux s'adapter aux conditions.

Quatrième Helvète en lice, Luca Aerni n'a pas fait de miracles, le skieur des Barzettes compte 2''97 de retard et se retrouve 21e avant la deuxième manche agendée à 13h30.

