  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski alpin Braathen dégoûte la concurrence, les Suisses placés en géant

ATS

14.2.2026 - 11:03

Les Suisses jouent placés après la première du géant olympique à Bormio. Odermatt (2e), Meillard (3e) et Tumler (4e) peuvent rêver de médaille derrière l'intouchable Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

Lucas Pinheiro Braathen a été intouchable lors de la première manche du géant olympique.
Lucas Pinheiro Braathen a été intouchable lors de la première manche du géant olympique.
ats

Keystone-SDA

14.02.2026, 11:03

14.02.2026, 12:55

C'est à se demander par où est passé celui qui officiait encore sous pavillon norvégien il y a quelques années. 0''95 d'avance sur un Marco Odermatt pourtant précis et déterminé et le reste de la concurrence reléguée à plus d'1''50 voire près de 2 secondes, voilà qui n'est pas commun.

Parti avec le dossard 1, Pinheiro Braathen a été irrésistible sur un géant très (trop) facile. Le Brésilien a surtout forgé son avance sur le haut avec près d'une seconde d'avance après 37 secondes de course. Marco Odermatt a réalisé une bonne manche et il compte 0''62 de bonus sur Loïc Meillard, 3e à 1''57. Le vice-champion du monde de la spécialité Thomas Tumler est lui 4e à 1''89.

Tout est ensuite très empilé derrière le Grison puisque le 9e, Zan Kranjec, accuse 2''11 de retard. La bataille pour les médailles fera certainement rage dès 13h30 dans des conditions loin d'être idéales. La piste sera marquée et les breloques iront à ceux qui sauront le mieux s'adapter aux conditions.

Quatrième Helvète en lice, Luca Aerni n'a pas fait de miracles, le skieur des Barzettes compte 2''97 de retard et se retrouve 21e avant la deuxième manche agendée à 13h30.

Archive sur Loïc Meillard

Loïc Meillard : «Aux Jeux, le but est de faire une médaille»

Loïc Meillard : «Aux Jeux, le but est de faire une médaille»

En conférence de presse à Dübendorf, Loïc Meillard s’est livré avant cette saison olympique. Le Valaisan sait qu’il sera attendu en Italie.

01.10.2025

Les plus lus

Braathen écrit l’histoire, deux nouvelles médailles pour la Suisse !
Camille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»
Le cri de détresse de 300 personnes expulsées de leur logement
Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»
Karine Le Marchand dans la tourmente – «Je suis très fière de qui je suis»
«Sur ce podium, j'avais l'impression que ce n’était pas à moi d'y être»