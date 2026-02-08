  1. Clients Privés
L’or mondial et olympique Breezy Johnson, le même chemin qu’un certain… Franjo von Allmen

ATS

8.2.2026 - 16:20

Championne du monde en titre, Breezy Johnson est devenue championne olympique de descente à Cortina dimanche. L'Américaine a fait comme Franjo von Allmen.

Keystone-SDA

08.02.2026, 16:20

Le monde n'avait d'yeux que pour Lindsey Vonn et c'est sa compatriote Breezy Johnson qui a surgi. Pour la deuxième fois de l'histoire, c'est une représentante de l'Oncle Sam qui s'est imposée dans la discipline reine. Avant la native de Jackson Hole, c'était Lindsey Vonn à Vancouver en 2010 qui avait remporté le seul titre américain en descente chez les dames.

JO 2026 - Ski alpin. Johnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

JO 2026 - Ski alpinJohnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

Ce titre olympique n'est pas une surprise puisque Johnson détient celui de championne du monde, obtenu l'an dernier à Saalbach. Mais l'Américaine ne compte aucun succès en Coupe du monde. Seulement le jour J, Breezy répond présente. Meilleur temps du deuxième entraînement, Breezy Johnson avait clairement les armes pour s'imposer. Partie avec le dossard 6, elle a pu profiter d'une belle piste et d'un soleil un peu moins chaud.

Laisser filer les skis

«J'ai eu l'impression d'avoir fait une belle manche, il y a eu des portions où je n'ai pas été au mieux, mais j'ai juste essayé de laisser filer les skis, a-t-elle analysé. J'ai senti que j'étais rapide. Les endroits où j'ai fait des erreurs, je me disais: 'Est ce que c'est moi qui fais des erreurs ou je fais des erreurs parce que je vais vite?' On est toujours sur le fil du rasoir en descente et aujourd'hui, je suis parvenue à rester sur ce fil pour aller vite. En terminant ma manche, je me suis dit que cela allait peut-être le faire pour l'or, en tout cas que cela serait suffisant pour une médaille. Quand Emma (réd: Aicher, 2e à 0''04) était en piste, j'ai commencé à stresser, mais après elle, ce fut plus agréable à suivre.»

JO 2026 - Ski alpin. Le sort s’acharne ! Lindsey Vonn chute lourdement lors de la descente

JO 2026 - Ski alpinLe sort s’acharne ! Lindsey Vonn chute lourdement lors de la descente

Sans une erreur sur le bas, l'Allemande aurait certainement pu chiper l'or à l'Américaine. Mais avec des si... Le podium est complété par Sofia Goggia qui n'a donc pas réussi son pari d'une deuxième médaille d'or après celle de 2018 en descente à Pyeongchang. Deuxième il y a quatre ans derrière Corinne Suter, la Bergamasque complète ainsi sa collection avec ce bronze.

Un chemin compliqué

Avant de réaliser ce doublé mondial-olympique, Breanna «Breezy» Johnson a eu un parcours semé d'embûches, avec une longue interruption. Elle s'est gravement blessée à un genou juste avant les Jeux de Pékin en 2022 sur l'Olimpia delle Tofane, puis a été suspendue 14 mois pour manquements à ses obligations anti-dopage (trois «no shows"), ne retrouvant le circuit qu'en décembre 2024.

Descente des JO 2026. «Ce sera la course la plus relevée de l'histoire», prédit Breezy Johnson

Descente des JO 2026«Ce sera la course la plus relevée de l'histoire», prédit Breezy Johnson

«Les gens vous envient quand vous êtes championne olympique, mais ils n'envient certainement pas le parcours qui mène à ce titre, a lâché l'Américaine après la course. Ce fut un chemin compliqué, mais la seule solution, c'est de continuer à essayer, parce que tu ne veux pas rester assise à avoir des regrets.»

Suissesses larguées

Quant aux Suissesses, elles ne faisaient pas partie des favorites et ont confirmé l'impression laissée aux entraînements. Première skieuse à s'élancer, Malorie Blanc (19e à 2''67) a été trop tendre dans la partie technique et a concédé beaucoup trop de temps. Mais l'indulgence est de mise avec la Valaisanne, comme avec Janine Schmitt (17e à 2''18), car les deux athlètes ne connaissent pas cette piste aussi bien que les filles établies sur le Cirque blanc depuis plusieurs saisons.

Malorie Blanc sur Lindsey Vonn. «Elle a joué et j'ai énormément de respect pour elle»

Malorie Blanc sur Lindsey Vonn«Elle a joué et j'ai énormément de respect pour elle»

Championne du monde sur cette piste en 2021, Corinne Suter a pris la 14e place à 1''91. Jasmine Flury a fini 18e.

