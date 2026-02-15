  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Brignone en route vers un 2e sacre, Rast devra s’arracher

Clara Francey

15.2.2026

Federica Brignone a dominé la première manche du géant olympique dimanche à Cortina. Camille Rast occupe la 12e place à 1''14.

Après la première manche du géant olympique, Camille Rast pointe au 12e rang.
Après la première manche du géant olympique, Camille Rast pointe au 12e rang.
KEYSTONE

Keystone-ATS

15.02.2026, 11:04

15.02.2026, 12:46

Jusqu'au passage de l'Italienne, le tracé imaginé par l'entraîneur néo-zélandais Nils Coberger a donné lieu à une concentration de chronos rarement vue en Coupe du monde avec onze filles séparées par seulement 45 centièmes! Thea Louise Stjernesund, Lara Colturi et la championne olympique en titre Sara Hector se partageaient le hot seat, puis la championne olympique du Super-G a déboulé pour un impressionnant strike avec 0''74 d'avance sur le trio.

JO 2026 - Ski alpin. «J'essaie de respirer, ce n'est pas facile» - Le jour de gloire de Brignone

JO 2026 - Ski alpin«J'essaie de respirer, ce n'est pas facile» - Le jour de gloire de Brignone

Puis Lena Dürr est venue à 0''34 pour mettre un peu de suspense avant la deuxième manche à 13h30. Et derrière, c'est Sofia Goggia, pourtant loin d'être une habituée des podiums en géant, qui a pris la 3e place à 0''46, à sa plus grande surprise.

Extrêmement bien partie avec le meilleur temps sur le haut, Camille Rast a commis une petite erreur qui lui a enlevé de la vitesse pour aborder avec confiance le Scarpadon. Résultat, elle n'a pas eu la vitesse nécessaire sur le bas. Avec une deuxième manche de feu, le bronze peut être envisageable, mais ce sera très difficile.

JO 2026 - Ski alpin. Camille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»

JO 2026 - Ski alpinCamille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»

Comme Wendy Holdener a préféré renoncer, il n'y avait que deux autres Suissesses au départ: Vanessa Kasper, 23e à 2'11, et la Fribourgeoise Sue Piller, 28e à 2''33.

JO 2026 - Ski alpin. Wendy Holdener déclare forfait pour le géant

JO 2026 - Ski alpinWendy Holdener déclare forfait pour le géant

