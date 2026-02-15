«Grande Fede» Brignone qui s'offre un sensationnel doublé, des regrets pour Rast

  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Brignone s'offre un sensationnel doublé, des regrets pour Rast

Clara Francey

15.2.2026

Federica Brignone a dominé le géant olympique dimanche à Cortina. Camille Rast n'a pu faire mieux que 12e à 0''99. Sara Hector et Thea Louise Stjernesund se partagent l'argent.

Federica Brignone survole le géant olympique

Federica Brignone survole le géant olympique

L'Italienne a remporté dimanche le géant à Cortina, réalisant un époustouflant doublé après le super-G il y a trois jours, ce qui fait d'elle la grande Dame de ces Jeux à domicile et la fait définitivement entrer dans la légende de son sport.

15.02.2026

Keystone-ATS

15.02.2026, 14:31

15.02.2026, 16:32

Et de deux pour Federica Brignone! Après l'or en Super-G, la Valdôtaine a réussi la deuxième partie de son pari en allant conquérir l'or du géant. Impériale dans les deux manches, l'Italienne a devancé de 0''74 le duo composé de la Norvégienne Thea Louise Stjernesund et de la championne olympique en titre Sara Hector.

JO 2026 - Ski alpin. Magnifique histoire ! Federica Brignone se pare d’or en super-G

JO 2026 - Ski alpinMagnifique histoire ! Federica Brignone se pare d’or en super-G

Fait assez incroyable, les deux femmes ont réussi les deux mêmes chronos lors des deux manches, puisqu'elles étaient déjà ex aequo au terme du premier parcours. Pour Brignone, ce deuxième sacre olympique fait qu'elle repousse encore de quelques jours le record de la femme la plus âgée à avoir conquis un titre olympique en ski alpin. A noter la densité affolante de ce géant puisque douze concurrentes ont terminé dans la même seconde.

Ce n'était pas le jour de Camille Rast, ou peut-être tout simplement pas la piste de la Valaisanne. Après avoir de nouveau réussi un bon haut, la skieuse de Vétroz n'a pas su négocier le Scarpadon. Et son bon bas n'a pas permis de rattraper le retard accumulé plus haut. Mais la Valaisanne n'est qu'à 0''37 de la deuxième place! Rast aura une dernière chance en slalom, même si elle n'a pas franchement goûté à la piste lors de la manche du combiné par équipe.

Comme Wendy Holdener a préféré renoncer pour se concentrer sur le slalom de mercredi, il n'y avait que deux autres Suissesses au départ de ce géant olympique, Vanessa Kasper et la Fribourgeoise Sue Piller. Les deux femmes ont pu acquérir de l'expérience d'un grand rendez-vous. Kasper a terminé 23e, juste devant Piller.

JO 2026 - Ski alpin. Wendy Holdener déclare forfait pour le géant

JO 2026 - Ski alpinWendy Holdener déclare forfait pour le géant

Archive sur Federica Brignone

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Blessée en fin de saison passée, l'Italienne espère revenir à la compétition durant cet hiver. Mais son chemin vers la guérison est encore long... Interview avec la meilleure skieuse de la saison passée.

14.10.2025

«Grande Fede» Brignone qui s'offre un sensationnel doublé, des regrets pour Rast