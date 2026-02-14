  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski freestyle Brillante, Mathilde Gremaud peut nourrir d’immenses espoirs

ATS

14.2.2026 - 22:08

Mathilde Gremaud est peut-être en route vers une deuxième médaille lors de ces Jeux 2026. La double championne olympique de slopestyle s'est qualifiée avec brio pour la finale du Big-Air.

Mathilde Gremaud a pris rendez-vous pour lundi de la plus belle des manières.
Mathilde Gremaud a pris rendez-vous pour lundi de la plus belle des manières.
ats

Keystone-SDA

14.02.2026, 22:08

14.02.2026, 23:09

Ce lundi, la Fribourgeoise s'avancera comme l'une des favorites pour le titre après sa performance aboutie lors des qualifications. Elle s'est classée au troisième rang derrière la Canadienne Megan Oldham et la tenante du titre Eileen Gu. Surtout, Mathilde Gremaud a donné le sentiment de ne pas s'être livrée pleinement comme si elle possédait encore une certaine marge.

Anouk Andraska aura également le bonheur de disputer cette finale. La Zurichoise a pris la 12e place des qualifications. En revanche, la déception fut une fois de plus de mise pour Sarah Höfflin. Coupable de deux chutes lors des deux premières manches, la Genevoise a été éliminée comme la semaine dernière en slopestyle. Ces Jeux ont tourné au fiasco pour la championne olympique de 2018.

JO 2026 - Ski freestyle. De la frayeur à l’or, l’héroïsme de Mathilde Gremaud

JO 2026 - Ski freestyleDe la frayeur à l’or, l’héroïsme de Mathilde Gremaud

Les plus lus

Situation délicate : Mikaela Shiffrin face à la peur insoutenable du vide
Nouvelles révélations chocs sur le décès de l’opposant russe Navalny
Camille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»
Onze blessés au Carnaval de Bagnes suite à une explosion
Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»
Match de légende : les Suissesses réalisent un véritable exploit !