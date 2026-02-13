  1. Clients Privés
JO 2026 - Patinage artistique Britschgi loin de ses espérances, Shaidorov tire son épingle du jeu

ATS

13.2.2026 - 23:12

Lukas Britschgi doit se contenter d'une 14e place aux JO de Milan-Cortina, loin du top 8 espéré. Le titre est revenu au Kazakhe Mikhail Shaidorov, qui a profité des malheurs du grand favori américain Ilia Malinin. Celui-ci a totalement craqué vendredi.

Keystone-SDA

13.02.2026, 23:12

13.02.2026, 23:30

Auteur d'un bien décevant programme court, Lukas Britschgi a parfaitement relevé la tête durant le libre. Le Schaffhousois de bientôt 28 ans a toutefois manqué les deux derniers éléments de saut de son programme, après avoir pourtant bien maîtrisé les deux quadruples qu'il avait placés au début de son exercice.

JO 2026 - Patinage artistique. Avec Malinin en figure de proue, les USA conquièrent l’or par équipes

JO 2026 - Patinage artistiqueAvec Malinin en figure de proue, les USA conquièrent l’or par équipes

Le champion d'Europe 2025 a montré sa satisfaction à l'issue de sa prestation. Mais il n'a récolté que 165,77 points, soit près de 5 points de moins que lors de son meilleur libre de la saison, pour un total de 246,64 points. Il fait certes bien mieux qu'aux JO de Pékin 2022, où il s'était classé 23e, mais visait plus haut encore.

Le cauchemar de Malinin

En tête après le programme court, Ilia Malinin a vécu un véritable cauchemar vendredi en multipliant les chutes. L'Américain de 21 ans, double champion du monde en titre, a reculé au 8e rang final. Il n'a réalisé que le 15e score sur le libre, Britschgi faisant d'ailleurs mieux dans ce programme.

JO 2026 – Patinage artistique. Constat en demi-teinte pour Britschgi après le programme court

JO 2026 – Patinage artistiqueConstat en demi-teinte pour Britschgi après le programme court

Cinquième après le court, Mikhail Shaidorov a remporté ce libre pour s'offrir un sacre inattendu avec 291,58 points. Le Kazakhe de 21 ans, vice-champion du monde en 2025, a devancé les Japonais Yuma Kagiyama (2e avec 280,06 points) et Shun Sato (3e avec 274,90 points).

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré - Gallery
Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré - Gallery. Lukas Britschgi a terminé au 14e rang

Lukas Britschgi a terminé au 14e rang

Photo: ATS

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré - Gallery. Ilia Malinin a craqué vendredi dans le libre

Ilia Malinin a craqué vendredi dans le libre

Photo: ATS

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré - Gallery. Mikhail Shaidorov a décroché un titre inattendu

Mikhail Shaidorov a décroché un titre inattendu

Photo: ATS

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré - Gallery
Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré - Gallery. Lukas Britschgi a terminé au 14e rang

Lukas Britschgi a terminé au 14e rang

Photo: ATS

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré - Gallery. Ilia Malinin a craqué vendredi dans le libre

Ilia Malinin a craqué vendredi dans le libre

Photo: ATS

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré - Gallery. Mikhail Shaidorov a décroché un titre inattendu

Mikhail Shaidorov a décroché un titre inattendu

Photo: ATS

