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Paras 2026 - Ski alpin Bronzé en slalom, Robin Cuche remporte sa 4e médaille !

ATS

15.3.2026 - 14:38

Robin Cuche a terminé en beauté les Paralympiques de Cortina avec une 4e médaille. Le Neuchâtelois de 27 ans a remporté le bronze en slalom catégorie debout.

Robin Cuche a conclu ses Jeux paralympiques par une belle médaille de bronze en slalom.
Robin Cuche a conclu ses Jeux paralympiques par une belle médaille de bronze en slalom.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.03.2026, 14:38

15.03.2026, 14:40

De la 6e place à mi-parcours (à 0''94 du podium), Cuche a gagné trois rangs en seconde manche. Le Neuchâtelois s'est plu dans les Dolomites avec l'or en descente et en Super-G, ainsi que l'argent en géant.

Plus fort en vitesse, Cuche a concédé 3''18 à l'intouchable Russe Alexey Bugaev. L'argent est revenu au Néo-Zélandais Adam Hall (à 2''83).

Les autres Suisses, moins à l'aise en slalom, sont bien plus loin. Emerick Sierro a fini 14e et Théo Gmür 17e.

Paras 2026 - Ski alpin. Encore une médaille pour Robin Cuche, encore une déception pour Théo Gmür

Paras 2026 - Ski alpinEncore une médaille pour Robin Cuche, encore une déception pour Théo Gmür

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