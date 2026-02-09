«Ça n'a aucun sens !» - Le colère d’Ester Ledecká envers le CIO

Le snowboard alpin, qui s’est tenu dimanche à Livigno avec le géant parallèle, risque d’être retiré du calendrier des prochains Jeux olympiques d’hiver. Un choix qui suscite l’incompréhension et la colère de certains athlètes, à l’image de la Tchèque Ester Ledecká.

Ester Ledecka a-t-elle vécu les dernières heures du géant parallèle en snowboard aux JO ? KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Livigno Nicolas Larchevêque

L’Autrichien Benjamin Karl et la Tchèque Zuzana Maderova resteront-ils dans l’histoire comme les derniers champions olympiques du géant parallèle en snowboard alpin ? C’est fort possible car l’épreuve est en effet menacée de disparaître du programme des prochains JO d’hiver. Au grand dam des athlètes concernés.

«Mon rêve était de remporter une médaille. Maintenant, j'espère pouvoir réaliser ce rêve dans quatre ans...», a imaginé Dario Caviezel dimanche à Livigno. «Je suis sûr que quand on regarde cette épreuve, on ne peut que trouver ça cool, à mon avis, avec des duels si serrés. Je pense vraiment que ce sport a sa place dans le programme olympique», a estimé le Grison, éliminé dès les 8es de finale.

Superstar de la discipline, Ester Ledecká n’a elle pas mâché ses mots sur le sujet. «Cela me rend très triste rien qu’à l’idée d’envisager de supprimer le snowboard alpin des Jeux olympiques, et même de retirer n'importe quel sport. Surtout si vous préférez mettre des putains de Jeux vidéos ou je ne sais pas quoi... Je suis désolée», a pesté la Tchèque, sacrée en 2018 et en 2022, mais éliminée à la surprise générale en quarts de finale dimanche.

«Ça n'a aucun sens. J'aimerais juste que la personne qui prendra cette décision soit ici (à Livigno) pour voir la foule, pour voir à quel point la course était incroyable. Et je dis ça même si j'ai perdu aujourd'hui. Je suis vraiment fière et heureuse de faire du snowboard et d'avoir choisi de faire ça plutôt que du ski aujourd'hui (ndlr : la descente à Cortina). Je n'ai aucun regret, parce que c'est un sport magnifique qui a sa place aux Jeux olympiques», a poursuivi l’athlète polyvalente, qui s’alignera également en ski alpin lors du super-G jeudi.

«J’aimerais qu’ils se disent qu’ils ont été stupides»

Il faut reconnaître que le «Livigno Snow Park» avait fier allure dimanche. Le public était au rendez-vous et a mis une belle ambiance tout au long de l’épreuve masculine et féminine. Un argument qui doit pouvoir faire pencher la balance du bon côté selon Ledecká.

«J’aimerais vraiment que la personne qui prendra cette décision voie à quel point cet événement était incroyable et se dise : ‘Oh, nous avons été stupides d'envisager de le supprimer’. Nous devrions même ajouter une autre discipline, comme c'est le cas en Coupe du monde avec le slalom parallèle (ndlr : retiré du programme après les JO 2014). Ce serait tellement facile en abaissant simplement le départ pour le lendemain. La foule serait à nouveau là et tout le monde s'amuserait», a estimé la native de Prague âgée de 30 ans.

Reste désormais à savoir si ces propos parviendront jusqu’aux oreilles du CIO. Ce dernier rendra lui sa décision en juin prochain lors de la publication du programme définitif des JO 2030, qui se tiendront dans les Alpes françaises. Avec une bonne nouvelle pour le snowboard alpin ?

Sur le même thème