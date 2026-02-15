  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Camille Rast parmi les candidates au podium en géant

ATS

15.2.2026 - 04:01

Le géant dames sera l'un des temps forts du deuxième dimanche des JO 2026. Camille Rast lorgne une première médaille avant de s'attaquer au slalom mercredi dans la dernière épreuve de ski alpin de ces joutes. L'équipe de Suisse masculine de hockey se frottera pour sa part à la République tchèque.

Camille Rast a pu prendre ses marques en combiné par équipe.
Camille Rast a pu prendre ses marques en combiné par équipe.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.02.2026, 04:01

15.02.2026, 07:48

Camille Rast a pris tranquillement ses marques dans le combiné par équipe, bouclé au 9e rang en compagnie de Corinne Suter. La Valaisanne a signé le 3e temps de la manche de slalom, sur une piste trop facile à son goût, derrière Emma Aicher et Wendy Holdener. Elle aborde donc en confiance en géant.

JO 2026 - Ski alpin. Camille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»

JO 2026 - Ski alpinCamille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»

Deuxième de la Coupe du monde de la discipline, Camille Rast reste sur une 4e place à Spindleruv Mlyn, où une grosse faute en seconde manche l'a peut-être privée de la victoire. Elle avait auparavant décroché trois podiums d'affilée, avec son premier succès dans la spécialité à Kranjska Gora où elle avait aussi gagné le slalom.

La favorite demeure Julia Scheib, qui porte le dossard rouge de leader de la discipline. L'Autrichienne a certes connu l'élimination à Splidleruv Mlyn. Mais elle a surtout remporté quatre des huit premiers géants de l'hiver, obtenant deux autres podiums. Alice Robinson et Mikaela Shiffrin auront aussi leur mot à dire dans une course que disputeront trois autres Suissesses (Wendy Holdener, Vanessa Kasper et la jeune Fribourgeoise Sue Piller).

Hockeyeurs sous pression

Désormais privée de Kevin Fiala, l'équipe de Suisse masculine de hockey n'a pas son destin en main avant de se frotter à la République tchèque dès 12h10 pour son dernier match de poule. Les hommes de Patrick Fischer, vainqueurs de la France 4-0 jeudi, ont logiquement subi la loi du Canada vendredi soir (5-1). Six points pourraient ne pas suffire pour terminer meilleur 2e de groupe et s'éviter un match supplémentaire pour accéder aux quarts de finale.

JO 2026 - Hockey sur glace. Gros coup dur pour la Suisse ! Kevin Fiala forfait pour la suite

JO 2026 - Hockey sur glaceGros coup dur pour la Suisse ! Kevin Fiala forfait pour la suite

Sur la glace également, Cortina sera le théâtre des deux premières manches du monobob dames. L'Argovienne Melanie Hasler, sacrée championne d'Europe en janvier à St-Moritz où elle avait terminé 2e de la manche de Coupe du monde, peut rêver de podium. Mais elle ne fait pas partie des favorites. A Cortina également, l'équipe de Suisse masculine de curling se frottera à la Grande-Bretagne à 19h05 pour un choc qui promet. Les dames sont au repos dimanche.

