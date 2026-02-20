La double médaillée olympique canadienne Cassie Sharpe est dans un «état stable» jeudi soir après avoir lourdement chuté à son deuxième passage lors des qualifications du ski halfpipe à Livigno, a annoncé la fédération canadienne de ski.

La fédération canadienne de ski a donné des nouvelles rassurantes de Cassie Sharpe jeudi soir. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«Elle est dans un état stable et est actuellement évaluée par du personnel médical», a écrit la fédération canadienne dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux en fin de soirée, quelques heures après la fin des qualifications.

L'athlète de 33 ans, en or à Pyeongchang et en argent à Pékin, est restée une dizaine de minutes immobile en bas de la piste, après avoir violemment tapé la tête sur le sol. Évacuée sur une civière, elle a pu saluer la foule au moment de quitter le halfpipe.

Elle en avait presque terminé avec son dernier run quand elle a perdu l'équilibre, juste après la réception d'un saut. Son entraîneur, en haut de la piste, et ses proches réunis en bas, ont attendu pendant une dizaine de minutes, visiblement inquiets.

Le public, composé de nombreux Canadiens venus l'encourager, a longuement applaudi sa championne quand elle a donné des signes de vie, sonnée et le cou dans une minerve, en sortant du halfpipe.

Elle a réalisé le 3e meilleur score (88,25 points) de la soirée lors de son premier passage, décrochant son billet pour la finale prévue samedi à 19h30. Sa participation à l'événement reste incertaine à ce stade.