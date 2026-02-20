Et de trois! Après le bronze à Pyeongchang et à Pékin, Fanny Smith a conquis l'argent lors de l'épreuve de skicross olympique à Livigno vendredi, alors que la victoire est revenue à l'Allemande Daniela Maier.

Une médaille d'argent qui fait la fierté de Fanny Smith. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Livigno ATS

Une force de caractère plus élevée que la moyenne. Ennuyée physiquement l'été dernier et sur une piste qu'elle avait ouvertement critiquée, la qualifiant de bas de gamme, la Vaudoise de 33 ans a puisé dans ses ressources pour aller chercher cette médaille sur la plus grande des scènes en devançant la Suédoise Sandra Näslund, l'autre grande dame de la discipline.

Devant les micros, la Villardoue a craqué. «Ce fut une journée très émotionnelle, très compliquée, je suis un peu passée par tous les états d'âme, a-t-elle lâché avec les yeux mouillés. J'étais très tendue au premier run, puis après j'ai essayé vraiment de lâcher prise. Mais physiquement c'était très dur parce que comme vous le savez je n'étais pas aussi en forme physiquement que l'année passée. On a dû faire avec, mais ce fut dur. Et la finale, je l'ai faite au mental.»

Dire les choses pour les faire avancer

Troisième des qualifications, Fanny Smith a pris la deuxième place en huitièmes avant de gagner son quart. Elle a pris la deuxième place de la demi-finale et idem en finale. Il n'a pas manqué grand-chose pour aller chercher l'or. Peut-être ces fameux kilos perdus ces dernières semaines, car on a vu que la glisse était essentielle sur ce parcours très lent et ralenti à cause de la neige qui est tombée. «Il ne fallait pas sortir de la ligne idéale, sinon on était scotché», a-t-elle relevé.

Fanny Smith a su faire parler son expérience, même sur un parcours qui ne l'enthousiasmait guère, pour écrire cela avec politesse. Cette médaille d'argent autour de son cou, la Vaudoise ne l'a pas considérée comme étant bas de gamme, bien au contraire. Mais elle a aussi développé sa pensée: «Je l'ai dit comme ça parce que je le fais aussi pour notre sport. J'essaie de porter une voix parce qu'à un moment donné, je ne veux pas que notre sport aille dans cette direction. C'est pour cela que je suis des fois assez critique. Mais après dans la tête je me dis 'Il faut faire avec ce qu'il y a et tout donner'. Il y a une dualité entre ce que je dis à l'extérieur et ce que je pense à l'intérieur. Là je me suis motivée en me disant que cela allait être ma piste, mon jour et que j'allais gagner. J'arrive à switcher des deux côtés.»

Partage en famille

La double championne du monde (2013 et 2025) a également versé une larme parce que sa famille était présente. «C'est exceptionnel de pouvoir partager, a-t-elle relevé. Mon père est indépendant donc il peut faire comme il veut, mais ma mère qui était prof à l'époque, elle n'a jamais raté un jour ni pris des congés quand elle était malade ou quand elle s'est blessée. Elle a toujours été très rigoureuse dans son travail. Je pense que les seuls jours de travail qu'elle a ratés en demandant congé, c'était pour me venir voir aux JO. Donc c'est clair que c'est une grande émotion de pouvoir les avoir aujourd'hui tous ensemble ici.»

Dans le coin réservé aux familles des médaillées, on a vu les clans de Fanny Smith, de Daniela Maier et de Sandra Näslund se congratuler. Il n'y avait visiblement aucune animosité entre les Suisses et les Allemands. Pour rappel, Daniela Maier avait été créditée du bronze à Pékin en 2022, avant que Fanny Smith ne récupère sa médaille en décembre de cette même année olympique. Le TAS avait décidé d'attribuer le bronze aux deux athlètes.

Gantenbein proche de la finale

Derrière Fanny Smith, la Grisonne Talina Gantenbein (5e) et la Genevoise Sixtine Cousin (7e) ont été éliminées en demi-finale. Ce fut particulièrement dur pour Gantenbein, battue par la Française Marielle Berger Sabbatel à la photo-finish.

La Zurichoise Saskja Lack a quant à elle vu son parcours prendre fin en quart de finale.