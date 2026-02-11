  1. Clients Privés
Julia Simon «Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on me foute la paix»

Clara Francey

11.2.2026

«J'aimerais qu'on me foute la paix», a déclaré la biathlète Julia Simon au micro d'Eurosport mercredi après avoir été sacrée championne olympique de l'individuel à Anterselva (Italie).

Agence France-Presse

11.02.2026, 16:52

11.02.2026, 16:59

«Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on me foute la paix en toute honnêteté. J'ai encore lu des choses hier soir qui ne font pas plaisir. Je pense que j'ai prouvé aujourd'hui que j'avais ma place, et déjà avant», a ajouté Simon, condamnée l'automne dernier pour vol et fraude à la carte bancaire.

«Je pense que je n'ai plus rien à prouver à personne, maintenant j'aimerais qu'on me laisse faire mon biathlon. La page a été tournée au sein de l'équipe, on a parlé. On est là pour gagner, gagner des médailles et faire du biathlon», a poursuivi la biathlète, également titrée dimanche avec ses coéquipiers dans le relais mixte.

JO 2026 - Biathlon. Lea Meier 7e de l'individuel, doublé français

JO 2026 - BiathlonLea Meier 7e de l'individuel, doublé français

«Je pense qu'aujourd'hui on l'a encore montré donc s'il vous plaît, que ce soit les médias ou les gens, arrêtez, ce serait vraiment appréciable pour tout le monde», a poursuivi Julia Simon.

La biathlète, qui a mis son index droit sur la bouche en franchissant la ligne d'arrivée mercredi, a été condamnée fin octobre par le tribunal correctionnel d'Albertville à trois mois de prison avec sursis et 15'000 euros d'amende pour les vols et fraudes des cartes bancaires de sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet et d'une kiné de l'équipe de France.

Affaire de vol et escroquerie. Coup de théâtre : la star française du biathlon passe aux aveux !

Affaire de vol et escroquerieCoup de théâtre : la star française du biathlon passe aux aveux !

Elle a également écopé d'une suspension d'un mois prononcée par la Fédération française de ski, qui a retardé son début de saison.

Biathlon. Après avoir volé sa coéquipière, Julia Simon pourra disputer les JO

BiathlonAprès avoir volé sa coéquipière, Julia Simon pourra disputer les JO

15.01.2026

