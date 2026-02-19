  1. Clients Privés
JO 2026 - Bobsleigh «Cela a été un peu traumatisant» - Salomé Kora a toujours peur

ATS

19.2.2026 - 11:29

Salomé Kora va écrire une page de l'histoire olympique suisse. La sprinteuse, engagée en bob à deux, sera la première Helvète à avoir disputé des Jeux olympiques d'été et d'hiver.

Salomé Kora (à droite) va écrire une page de l'histoire olympique suisse.
Salomé Kora (à droite) va écrire une page de l'histoire olympique suisse.
ats

Keystone-SDA

19.02.2026, 11:29

Voici trois mois, elle a pris place pour la première fois dans un bob sur la piste de Cortina d'Ampezzo, en tant que freineuse de la pilote Inola Blatty. «Cela a été un peu traumatisant», admet celle qui est l'une des trois Suissesses à avoir couru le 100 m en moins de 11 secondes (10''94 en 2024). «J'ai eu très peur et j'ai notamment été surprise par les forces G», précise-t-elle.

Salomé Kora a vraiment hésité à poursuivre l'aventure. «Arrivée en bas de la piste, je n'ai pas trouvé ça drôle. Je me suis posé la question de savoir comment je pourrais survivre à une saison entière», se souvient la Saint-Galloise. Elle se représentait le bob d'une autre manière. «Je voyais ça comme des montagnes russes, j'aime bien. Mais ce n'était vraiment pas cool!»

La fille d'un Béninois et d'une Suissesse s'est cependant accrochée, et elle trouve désormais un peu de plaisir à descendre les pistes de glace. «Mais j'ai toujours un peu peur. Je suis à chaque fois soulagée d'arriver en bas», avoue-t-elle.

JO 2026 - Bobsleigh. Face à l'ogre allemand, la Suisse espère briser la disette

JO 2026 - BobsleighFace à l'ogre allemand, la Suisse espère briser la disette

La peur de freiner trop tôt

Que des athlètes passent au bob n'est pas nouveau. La combinaison entre force et explosivité, deux caractéristiques des sprinters, est idéale en bob. Salomé Kora avait déjà été demandée voici une dizaine d'années, mais elle avait refusé.

L'exemple de la sprinteuse allemande Alexandra Burghardt, qui s'entraîne régulièrement avec la Suissesse, a fait réfléchir celle-ci. Il y a quatre ans, Burghardt a gagné la médaille d'argent à Pékin avec Mariama Jamanka avant d'obtenir du bronze en 2024 à Paris avec le relais allemand. Elle est ainsi devenue seulement la quatrième sportive à être médaillée olympique tant en hiver qu'en été.

Salomé Kora manque encore d'expérience dans son nouveau rôle. «J'attends toujours que la pilote me dise à l'arrivée que je dois freiner», dit-elle en souriant. Les freineurs qui ont l'habitude savent quand c'est le moment. «Mais moi, j'ai peur de freiner trop tôt...»

JO 2026 - Bob. Melanie Hasler rate le podium d’un souffle à Cortina

JO 2026 - BobMelanie Hasler rate le podium d’un souffle à Cortina

Nettes différences

Vendredi, la Saint-Galloise prendra place dans le bob piloté par Debora Annen, car Inola Blatty n'a pas décroché son billet pour les JO. Salomé Kora a déjà disputé les JO d'été à Rio (2016), Tokyo (2021) et Paris (2024). Au Japon, elle avait frôlé la médaille en finissant au 4e rang avec le relais 4 x 100 m.

Il y a de nettes différences entre les JO d'été et ceux d'hiver, a-t-elle constaté. «En été, les dimensions sont bien plus grandes, ici c'est plus petit et intime, mais très joli. L'un n'est pas plus cool que l'autre.»

Cette saison devrait cependant être la seule de sa carrière en bob. Son dernier grand objectif, c'est Los Angeles 2028. Elle va dès dimanche tout miser à nouveau sur l'athlétisme.

