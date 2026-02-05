«C'est comme ça» - Battu par Rogentin, Hintermann rentre à la maison

  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Battu par Rogentin, Hintermann rentre à la maison

par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

5.2.2026 - 13:41

Le deuxième entraînement de la descente olympique de Bormio a permis à Stefan Rogentin de composter son ticket pour la course de samedi. Le Grison a fait mieux que Niels Hintermann.

Niels Hintermann ne participera pas à la descente olympique samedi.
Niels Hintermann ne participera pas à la descente olympique samedi.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

05.02.2026, 13:41

05.02.2026, 15:06

Après la petite polémique née mercredi de l'agacement de Niels Hintermann envers les critères de sélection, tout est rentré dans l'ordre jeudi. Le Zurichois s'était excusé mercredi sur ses réseaux sociaux, il a réitéré ses excuses devant la presse au sortir de ce deuxième galop d'essai qui ne lui a malheureusement pas souri.

«C’est incompréhensible». Niels Hintermann enrage et tacle ses coaches et Alexis Monney !

«C’est incompréhensible»Niels Hintermann enrage et tacle ses coaches et Alexis Monney !

Car c'est sous le soleil que la qualification pour la descente de samedi s'est jouée. Et pas besoin d'aller jusqu'en bas puisque les entraîneurs avaient fixé comme barème le quatrième temps intermédiaire juste avant le saut du San Pietro. Et à ce petit jeu-là, c'est Stefan Rogentin qui s'est montré le plus rapide et qui a décroché le dernier ticket pour la course olympique.

Forcément heureux, le Grison avait le sourire mais n'en faisait pas trop. «Cette qualification était un peu comme une course, a-t-il confié. Ma descente était bonne, j'ai pu faire ce que je voulais. J'avais de bonnes sensations sur mes skis et c'était agréable de descendre ici sous le soleil. Parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau!»

Agendée traditionnellement entre Noël et Nouvel-An au calendrier de la Coupe du monde, la descente de Bormio se fait en général dans l'ombre et sur une piste gelée. Mais en février, les conditions ne sont pas les mêmes. Et avec la neige tombée durant la nuit, le revêtement est dur mais ne ressemble pas à la patinoire de la fin décembre.

Excuses sincères

Battu à la régulière, Niels Hintermann a accepté le verdict de la piste: «Je suis déçu et triste. J'aurais vraiment aimé courir. Je trouve que la piste est dans un état phénoménal, même si ça secoue un peu, mais c'est comme ça et je l'accepte.» A la question de savoir s'il a une chance de prendre part au combiné par équipe de lundi, le Zurichois n'était pas franchement très enthousiaste: «Je ne sais pas. Pour être honnête, je n'ai pas très envie de rester ici à l'hôtel jusqu'à lundi. Nous verrons ce que je vais faire, mais je pense que je vais rentrer chez moi aujourd'hui.»

Honnête, le Zurichois a donc tenu à s'excuser: «Hier j'étais très en colère et en colère contre moi-même, parce que j'ai skié en étant bloqué. Mes paroles n'étaient pas dirigées contre quelqu'un en particulier. J'ai simplement explosé émotionnellement et je n'ai pas réalisé l'ampleur que cela avait pris dans les médias. Ma femme m'a dit de regarder et j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires avec des gens divisés et je ne voulais en aucun cas ça. Le sport doit rassembler et pas devenir un terreau pour la haine. Ce n'était pas dirigé contre Stefan ni Alexis. Alexis est meilleur cette année. Je leur souhaite le meilleur et je m'excuse pour ce que j'ai dit.»

Hintermann apaise la polémique. «Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»

Hintermann apaise la polémique«Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»

Si l'on ne prend pas le temps final mais celui après le 4e intermédiaire, on a donc Florian Schieder devant Nils Allegre, Rogentin et Monney puisque Mattia Casse a été disqualifié pour avoir manqué une porte. Hintermannn a cédé 0''43 à son collègue d'équipe. Très rapide sur le haut, Franjo von Allmen a tenté des choses, tout comme Marco Odermatt. Il est en outre possible que les qualifiés ne prennent pas part au troisième entraînement prévu vendredi.

Franjo von Allmen. «La Stelvio ? Une relation d'amour-haine, cette piste est angoissante»

Franjo von Allmen«La Stelvio ? Une relation d'amour-haine, cette piste est angoissante»

