«C'est décevant» - Eileen Gu s'en prend aux organisateurs des Jeux

Superstar du ski acrobatique, la Chinoise Eileen Gu a critiqué dimanche le calendrier défini par les organisateurs des épreuves olympiques à Livigno, qui l'empêche de s'entraîner pour le halfpipe, la troisième discipline dans laquelle elle vise l'or cette année.

Eileen Gu, ici après son premier run lors des qualifications du Big Air féminin. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«Malheureusement, les finales de big air et l'entraînement de halfpipe sont programmées en même temps, ce qui signifie que je vais manquer une journée entière d'entraînement», a regretté la sensation des JO de Pékin (or en big air et halfpipe, argent en slopestyle).

Encore vice-championne olympique de slopestyle cette année, la Chinoise s'est qualifiée samedi avec le deuxième meilleur score des qualifications pour la finale du big air, prévue lundi soir à partir de 19h30 dans le snowpark de Livigno.

Au même moment, la première des trois journées d'entraînement en ski halfpipe féminin sera en train de se dérouler, à quelques centaines de mètres du tremplin de big air.

«J'ai demandé des solutions équitables, comme rejoindre un entraînement avec les snowboardeurs ou obtenir ne serait-ce qu'une heure seule pour m'entraîner, mais sans succès», a regretté l'athlète de 22 ans.

Si beaucoup de skieuses participent à la fois au slopestyle et au big air, Gu est la seule olympienne à prendre également part au halfpipe, qui requiert un entraînement et des compétences spécifiques.

«Cette décision est décevante pour moi, car elle semble contredire l'esprit des Jeux. Oser être la seule femme à concourir dans trois épreuves ne devrait pas être pénalisé», a-t-elle estimé.