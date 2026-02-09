Ce ne sont pas des adieux officiels à la compétition et aux JO, mais cela y ressemble beaucoup. Après sa terrible chute dimanche qui a fracassé son rêve et son tibia gauche, Lindsey Vonn a exhorté dans un long message lundi soir ses fans à, comme elle, ne jamais avoir de regrets.

Lindsey Vonn a annoncé lundi soir sur ses réseaux sociaux s'être fracturée le tibia lors de la descente olympique de Cortina. ats

Keystone-SDA ATS

Vingt-quatre ans après sa première participation aux JO, à Salt Lake City en 2002, Vonn, 41 ans, a dû tourner la page de sa carrière olympique et, sans doute, de sa carrière tout court. Bien plus vite qu'elle ne l'espérait, sans médaille autour du cou et sur un lit d'un hôpital de Trévise où elle a déjà subi deux opérations.

Dimanche, a écrit la reine américaine de la descente sur son compte Instagram, «mon rêve olympique ne s'est pas terminé comme je l'aurais rêvé, ce n'était pas une fin digne d'un livre ou d'un conte de fées, c'était juste la vie».

Si elle revient sur les raisons de sa chute après treize secondes de course ("j'avais simplement une trajectoire trop serrée de quelques centimètres, si bien que mon bras droit s'est pris dans la porte") et sur son état de santé ("je souffre d'une fracture complexe du tibia qui a été stabilisée mais qui nécessitera plusieurs opérations"), son message a tout d'un testament sportif.

Car si les JO de Milan Cortina, disputés sur sa piste fétiche de l'Olimpia delle Tofane, l'avaient poussée à sortir l'hiver dernier de sa retraite prise en 2019, et étaient son dernier grand rendez-vous, Vonn devait initialement aller au terme de cette saison.

«Je crois en vous»

Tout indique désormais qu'on ne reverra plus jamais en compétition l'une des meilleures skieuses de l'histoire qui pourra de nouveau pleinement se consacrer à ses nombreuses activités hors ski qui lui assurent huit millions de dollars (6,7 millions d'euros) annuellement d'après le magazine économique Forbes.

«Même si la journée de (dimanche) ne s'est pas terminée comme je l'avais espéré, et même si je souffre beaucoup physiquement, je n'ai aucun regret», a-t-elle d'abord insisté, balayant également l'idée que sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue le 30 janvier, à huit jours du coup d'envoi des JO et que toutes ses précédentes blessures n'étaient en rien responsables de sa chute.

La «Speed Queen» a aussi envoyé un message émouvant aux 3,2 millions d'abonnés de son compte Instagram, les exhortant à vivre leurs rêves. «Comme en ski de compétition, dans la vie, on prend des risques. Nous rêvons. Nous aimons. Nous sautons. Et des fois, on tombe. Des fois, on a le coeur brisé. Des fois, on ne réalise pas les rêves qu'on sait pouvoir atteindre», a rappelé celle dont le palmarès (quatre gros globes de cristal, 84 victoires en Coupe du monde, deux titres mondiaux, un sacre olympique) est aussi épais que son dossier médical (multiples opérations aux genoux, remplacement partiel du genou droit par une prothèse).

«Et c'est la beauté de la vie, a-t-elle estimé, on peut essayer et j'ai essayé. J'espère que si vous retirez quelque chose de mon parcours, c'est que vous avez tous du courage pour oser. La vie est trop courte pour ne pas prendre de risques», a souligné la championne olympique 2010 de descente.

Avant de conclure son message par une formule forte: «Le seul échec dans la vie est de ne pas essayer. Je crois en vous, tout comme vous avez cru en moi».