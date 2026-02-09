  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lindsey Vonn «Même si je souffre beaucoup physiquement, je n'ai aucun regret»

ATS

10.2.2026 - 00:03

Ce ne sont pas des adieux officiels à la compétition et aux JO, mais cela y ressemble beaucoup. Après sa terrible chute dimanche qui a fracassé son rêve et son tibia gauche, Lindsey Vonn a exhorté dans un long message lundi soir ses fans à, comme elle, ne jamais avoir de regrets.

Lindsey Vonn a annoncé lundi soir sur ses réseaux sociaux s'être fracturée le tibia lors de la descente olympique de Cortina.
Lindsey Vonn a annoncé lundi soir sur ses réseaux sociaux s'être fracturée le tibia lors de la descente olympique de Cortina.
ats

Keystone-SDA

10.02.2026, 00:03

10.02.2026, 10:49

Vingt-quatre ans après sa première participation aux JO, à Salt Lake City en 2002, Vonn, 41 ans, a dû tourner la page de sa carrière olympique et, sans doute, de sa carrière tout court. Bien plus vite qu'elle ne l'espérait, sans médaille autour du cou et sur un lit d'un hôpital de Trévise où elle a déjà subi deux opérations.

Dimanche, a écrit la reine américaine de la descente sur son compte Instagram, «mon rêve olympique ne s'est pas terminé comme je l'aurais rêvé, ce n'était pas une fin digne d'un livre ou d'un conte de fées, c'était juste la vie».

Si elle revient sur les raisons de sa chute après treize secondes de course ("j'avais simplement une trajectoire trop serrée de quelques centimètres, si bien que mon bras droit s'est pris dans la porte") et sur son état de santé ("je souffre d'une fracture complexe du tibia qui a été stabilisée mais qui nécessitera plusieurs opérations"), son message a tout d'un testament sportif.

Car si les JO de Milan Cortina, disputés sur sa piste fétiche de l'Olimpia delle Tofane, l'avaient poussée à sortir l'hiver dernier de sa retraite prise en 2019, et étaient son dernier grand rendez-vous, Vonn devait initialement aller au terme de cette saison.

JO 2026 - Ski alpin. Deux opérations pour Lindsey Vonn après sa blessure en descente

JO 2026 - Ski alpinDeux opérations pour Lindsey Vonn après sa blessure en descente

«Je crois en vous»

Tout indique désormais qu'on ne reverra plus jamais en compétition l'une des meilleures skieuses de l'histoire qui pourra de nouveau pleinement se consacrer à ses nombreuses activités hors ski qui lui assurent huit millions de dollars (6,7 millions d'euros) annuellement d'après le magazine économique Forbes.

«Même si la journée de (dimanche) ne s'est pas terminée comme je l'avais espéré, et même si je souffre beaucoup physiquement, je n'ai aucun regret», a-t-elle d'abord insisté, balayant également l'idée que sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue le 30 janvier, à huit jours du coup d'envoi des JO et que toutes ses précédentes blessures n'étaient en rien responsables de sa chute.

La «Speed Queen» a aussi envoyé un message émouvant aux 3,2 millions d'abonnés de son compte Instagram, les exhortant à vivre leurs rêves. «Comme en ski de compétition, dans la vie, on prend des risques. Nous rêvons. Nous aimons. Nous sautons. Et des fois, on tombe. Des fois, on a le coeur brisé. Des fois, on ne réalise pas les rêves qu'on sait pouvoir atteindre», a rappelé celle dont le palmarès (quatre gros globes de cristal, 84 victoires en Coupe du monde, deux titres mondiaux, un sacre olympique) est aussi épais que son dossier médical (multiples opérations aux genoux, remplacement partiel du genou droit par une prothèse).

«Et c'est la beauté de la vie, a-t-elle estimé, on peut essayer et j'ai essayé. J'espère que si vous retirez quelque chose de mon parcours, c'est que vous avez tous du courage pour oser. La vie est trop courte pour ne pas prendre de risques», a souligné la championne olympique 2010 de descente.

Avant de conclure son message par une formule forte: «Le seul échec dans la vie est de ne pas essayer. Je crois en vous, tout comme vous avez cru en moi».

Effroyable chute de Vonn. Johan Eliasch : «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition»

Effroyable chute de VonnJohan Eliasch : «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition»

Les plus lus

Neige massive en altitude et pluie en plaine: voici ce qui vous attend
«On a retrouvé un string dans les toilettes, un autre dans le jardin»
Réclamation officielle : tollé autour du revêtement du podium
La princesse suédoise Sofia reconnaît, elle aussi, avoir rencontré Epstein
Charles III et William sortent de leur réserve et mettent la pression sur Andrew
Combiné : les Suissesses loin du compte, Johnson lance Shiffrin