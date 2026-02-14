  1. Clients Privés
JO 2026 - Patinage artistique «C'était juste tellement écrasant» - Un virtuose américain très abattu

ATS

14.2.2026 - 06:06

Le virtuose Ilia Malinin «essaye de comprendre ce qui s'est passé» lors de son programme libre où il a chuté deux fois. L'Américain n'a terminé que 8e des JO alors qu'il était en tête après le court.

Ilia Malinin a craqué sous la pression vendredi soir.
Ilia Malinin a craqué sous la pression vendredi soir.
ats

Keystone-SDA

14.02.2026, 06:06

14.02.2026, 09:33

«Ce n'est pas une sensation agréable et, honnêtement, j'essaye encore de comprendre ce qui s'est passé précisément», a déclaré vendredi celui qui était l'immense favori de l'épreuve devant les journalistes, une trentaine de minutes après son passage sur la glace.

«Vous savez... c'est fait, donc je ne peux pas changer le résultat (...) vous savez, ma vie a connu beaucoup de hauts et de bas», a-t-il poursuivi, après avoir pris seulement la 15e place du programme libre, où il a chuté à deux reprises et raboté la difficulté de deux sauts.

Double champion du monde (2024, 2025), Ilia Malinin a reconnu avoir été saisi par la pression ressentie. «Avant même de prendre ma pose de départ. C'était juste tellement écrasant, donc honnêtement je ne savais pas vraiment comment gérer sur le moment. Ça ne m'a pas forcément déstabilisé, je pense que je savais que je pouvais ne pas avoir un programme parfait et quand même réussir (...) un bon patinage, mais je pense que quelque chose n'allait pas, et je ne sais pas ce que c'était précisément», a-t-il ajouté.

JO 2026 - Patinage artistique. Britschgi loin de ses espérances, Shaidorov tire son épingle du jeu

JO 2026 - Patinage artistiqueBritschgi loin de ses espérances, Shaidorov tire son épingle du jeu

