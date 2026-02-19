«C'était trop d'émotions alors je suis allée me cacher dans mon tas de neige»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Marianne Fatton «Je suis allée me cacher dans mon tas de neige»

par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

19.2.2026 - 20:02

Première championne olympique de ski-alpinisme en sprint, Marianne Fatton a eu droit au traitement réservé aux stars. Malgré ses 30 ans, la Neuchâteloise ne s'est pas départie de sa candeur.

Marianne Fatton «dans son tas de neige» quelques secondes après avoir écrit l’histoire du ski-alpinisme.
Marianne Fatton «dans son tas de neige» quelques secondes après avoir écrit l’histoire du ski-alpinisme.
IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

19.02.2026, 20:02

19.02.2026, 20:17

Dans les sous-sols de l'hôtel Nevada où la délégation suisse a pris ses quartiers, Marianne Fatton a pu voir l'impact d'une médaille d'or olympique. Pendant que la presse écrite attend sagement son tour, la nouvelle championne olympique répond aux questions de Philippe Revaz pour le «19:30». Une fois l'interview terminée, elle s'assied à une table pour répondre aux questions de SRF. Les radios nationales attendent elles aussi de pouvoir s'entretenir avec celle qui ne se cache pas pour dire «A jamais la première».

JO 2026 - Ski alpinisme. La Neuchâteloise Marianne Fatton glane une médaille d’or historique !

JO 2026 - Ski alpinismeLa Neuchâteloise Marianne Fatton glane une médaille d’or historique !

Sourire jusqu'aux oreilles, médaille d'or autour du cou, Marianne Fatton donne l'impression d'évoluer dans un rêve. «J'ai un peu réalisé depuis cet après-midi et c'est toujours aussi incroyable qu'avant», glisse-t-elle avec une certaine pudeur. Après le contrôle antidopage, la Gruérienne d'adoption s'est offert un goûter «parce que j'avais faim». Elle a ensuite passé du temps avec ses proches avant une douche et cette nouvelle salve d'interviews.

Marianne Fatton pose fièrement avec sa médaille d'or.
Marianne Fatton pose fièrement avec sa médaille d'or.
KEYSTONE

Le tas de neige après les émotions

Quand elle rembobine le film, Marianne Fatton se souvient qu'il y a quatre ans elle avait fait trop d'entraînement. «Les JO, ça m'a vraiment tellement aidé à me remettre en route après cette période, à travailler dur pour arriver en forme au bon moment, livre-t-elle. Et au final, l'histoire est tellement belle. C'est un beau happy end.»

Championne d'Europe, du monde et désormais olympique de sprint, Marianne Fatton a fait des grands événements sa spécialité. Mais avant de franchir la ligne, la citoyenne de La Roche a eu un coup de chaud. «J'avais peur qu'une autre concurrente me passe sur la ligne parce qu'elle aurait eu plus de vitesse, se remémore la Vaudruzienne. Je n'ai vraiment levé les bras qu'une fois la ligne franchie et que j'ai vu que j'étais toute seule. Là j'étais vraiment heureuse, mais il y avait trop d'émotions alors je suis allée me un peu me cacher dans mon tas de neige.»

JO 2026 - Ski-alpinisme. «Complètement fou» - Marianne Fatton, la femme des grands rendez-vous

JO 2026 - Ski-alpinisme«Complètement fou» - Marianne Fatton, la femme des grands rendez-vous

Dans un sport de niche, chaque titre olympique ressemble à une bénédiction. Marianne Fatton va peut-être aider le ski-alpinisme à entrer dans une nouvelle dimension et attirer d'autres sponsors. «C'est évident que plus il y a de visibilité, plus c'est facile pour les athlètes de trouver des sponsors et je pense que ça peut clairement nous aider», estime la nouvelle championne olympique. Quant à la possible prime qu'elle pourrait recevoir de Swiss Olympic pour son titre, sait-elle déjà comment elle pourrait l'utiliser? «J'ai toujours rêvé de m'acheter un piano, alors je vais peut-être sauter le pas», conclut-elle.

De toute manière, son plus beau concert, Marianne Fatton l'a livré sur la piste.

Les plus lus

Trump dit qu'Obama a révélé des informations «classifiées» sur les extraterrestres
Battus «au pire moment», les Suisses joueront le bronze
Du haut de ses 17 ans, Laure Mériguet «a réalisé un rêve» !
«Parcours bas de gamme» - Fanny Smith tacle la piste et l'organisation des JO !
Invitée au «Conseil de Paix», la délégation biélorusse bloquée à la frontière faute de visa
«C'était trop d'émotions alors je suis allée me cacher dans mon tas de neige»