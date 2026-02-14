«C'était une catastrophe totale» - Le calvaire d’une fondeuse suédoise

Fin de razzia pour les Suédoises en ski de fond: les Norvégiennes ont décroché leur première médaille d'or des JO de Milan Cortina samedi en remportant le relais où leurs grandes rivales scandinaves, favorites, ont dû se contenter de l'argent après plusieurs chutes sous la pluie.

😮 Catastrophe pour la fondeuse suédoise Ebba Andersson ! Une chute spectaculaire, une fixation cassée et la voilà obligée de continuer avec un seul ski ! Le technicien qui lui vient en aide tombe également ! #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/lL2GO9pRlo — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 14, 2026

Agence France-Presse Gregoire Galley

Avec sept médailles remportées sur les neuf possibles, dont trois titres, les Suédoises faisaient figure de grandissimes favorites de cette première course par équipes. Mais le plan des flèches jaunes et bleues s'est grippé lors du deuxième relais, cauchemardesque pour Ebba Andersson.

Dans des conditions météorologiques difficiles, la double médaillée d'argent (en skiathlon et 10 km individuel) est tombée à deux reprises et a cassé un ski.

Elle a d'abord chuté dans un virage en montée, perdant alors la première place. Plus tard, elle a fait un roulé-boulé dans une descente, brisant l'un de ses skis au passage. Pour couronner le tout, un membre du staff suédois qui accourait pour lui en apporter un neuf est tombé en chemin.

«À ce moment-là, une foule d’émotions traversait tout mon corps et ma tête. C'était une catastrophe totale. D'abord, je me suis dit que je devais régler ça toute seule, mais j'ai compris que je n'y arriverais pas», a expliqué Andersson, très déçue en conférence de presse.

«J'ai vu le +soleil+ d'Andersson. C'est compliqué. Il y a eu beaucoup d'aléas de course mais c'est la beauté du ski de fond aussi», a commenté Léonie Perry, l'une des quatre relayeuses françaises qui ont terminé à la neuvième place.

La dernière relayeuse française, Delphine Claudel, a elle cassé ses deux skis en tombant, mais elle relativisait: «C'était quand même bon (au niveau des conditions). On a connu pire Cela peut être dangereux aussi le ski de fond. On n'a que des petits skis. Donc une fois que la neige est en gros grain comme ça, nos petits skis ne font pas le poids tout le temps.»

Malgré ses péripéties, la Suède a réussi à arracher la médaille d'argent, en remontant depuis la huitième place après les chutes. Jonna Sundling a accéléré dans le dernier relais pour doubler Jasmi Joensuu, de l'équipe finlandaise, qui a pris la médaille de bronze.

Karlsson souffrante après le relais

La Norvège, qui succède à la Russie au palmarès, n'avait jusqu'ici remporté qu'une médaille de bronze lors des trois premières courses. Elle prend une revanche sur sa grande rivale scandinave.

La Suède limite la casse malgré la déception et visera à nouveau le titre lors des deux dernières épreuves, le sprint par équipes mercredi et le 50 km classique dimanche 22 février, ultime jour des Jeux en Italie.

Mais un malheur n'arrivant jamais seul, la double médaillée d'or Frida Karlsson «ne s'est pas sentie bien après la course» et a renoncé à participer à la conférence de presse, a indiqué son entraîneure Ida Ingemarsdotter, pas inquiète pour autant pour sa protégée pour la suite des Jeux.

Du côté d'Andersson, la priorité après cette course difficile était «de retourner à l'hôtel, de prendre une douche et de laisser l'eau emporter toutes les mauvaises émotions de la journée».

Archive sur les JO