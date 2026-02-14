«C'était une catastrophe totale» - Le calvaire d’une fondeuse suédoise

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Chute spectaculaire «C'était une catastrophe totale» - Le calvaire d’une fondeuse suédoise

Gregoire Galley

14.2.2026

Fin de razzia pour les Suédoises en ski de fond: les Norvégiennes ont décroché leur première médaille d'or des JO de Milan Cortina samedi en remportant le relais où leurs grandes rivales scandinaves, favorites, ont dû se contenter de l'argent après plusieurs chutes sous la pluie.

Agence France-Presse

14.02.2026, 17:18

Avec sept médailles remportées sur les neuf possibles, dont trois titres, les Suédoises faisaient figure de grandissimes favorites de cette première course par équipes. Mais le plan des flèches jaunes et bleues s'est grippé lors du deuxième relais, cauchemardesque pour Ebba Andersson.

Dans des conditions météorologiques difficiles, la double médaillée d'argent (en skiathlon et 10 km individuel) est tombée à deux reprises et a cassé un ski.

Elle a d'abord chuté dans un virage en montée, perdant alors la première place. Plus tard, elle a fait un roulé-boulé dans une descente, brisant l'un de ses skis au passage. Pour couronner le tout, un membre du staff suédois qui accourait pour lui en apporter un neuf est tombé en chemin.

«À ce moment-là, une foule d’émotions traversait tout mon corps et ma tête. C'était une catastrophe totale. D'abord, je me suis dit que je devais régler ça toute seule, mais j'ai compris que je n'y arriverais pas», a expliqué Andersson, très déçue en conférence de presse.

«J'ai vu le +soleil+ d'Andersson. C'est compliqué. Il y a eu beaucoup d'aléas de course mais c'est la beauté du ski de fond aussi», a commenté Léonie Perry, l'une des quatre relayeuses françaises qui ont terminé à la neuvième place.

La dernière relayeuse française, Delphine Claudel, a elle cassé ses deux skis en tombant, mais elle relativisait: «C'était quand même bon (au niveau des conditions). On a connu pire Cela peut être dangereux aussi le ski de fond. On n'a que des petits skis. Donc une fois que la neige est en gros grain comme ça, nos petits skis ne font pas le poids tout le temps.»

Malgré ses péripéties, la Suède a réussi à arracher la médaille d'argent, en remontant depuis la huitième place après les chutes. Jonna Sundling a accéléré dans le dernier relais pour doubler Jasmi Joensuu, de l'équipe finlandaise, qui a pris la médaille de bronze.

JO 2026 - Ski de fond. Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée en relais

JO 2026 - Ski de fondLes Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée en relais

Karlsson souffrante après le relais

La Norvège, qui succède à la Russie au palmarès, n'avait jusqu'ici remporté qu'une médaille de bronze lors des trois premières courses. Elle prend une revanche sur sa grande rivale scandinave.

La Suède limite la casse malgré la déception et visera à nouveau le titre lors des deux dernières épreuves, le sprint par équipes mercredi et le 50 km classique dimanche 22 février, ultime jour des Jeux en Italie.

Mais un malheur n'arrivant jamais seul, la double médaillée d'or Frida Karlsson «ne s'est pas sentie bien après la course» et a renoncé à participer à la conférence de presse, a indiqué son entraîneure Ida Ingemarsdotter, pas inquiète pour autant pour sa protégée pour la suite des Jeux.

Du côté d'Andersson, la priorité après cette course difficile était «de retourner à l'hôtel, de prendre une douche et de laisser l'eau emporter toutes les mauvaises émotions de la journée».

Archive sur les JO

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver n’ont cessé d’évoluer. Nouveaux sports, disciplines disparues, et innovations spectaculaires : retour sur l’évolution des JO d’hiver.

27.01.2026

Les plus lus

Une explosion au Carnaval de Bagnes, des blessés
Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»
«C'était une catastrophe totale» - Le calvaire d’une fondeuse suédoise
1000 personnes ont manifesté contre une obligation vaccinale
Camille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»
Les Suisses se prosternent : «Tout simplement meilleur que nous»