Double bonheur pour «QFM» «C'est pour ma compagne car on attend un enfant»

Clara Francey

13.2.2026

Le biathlète français Quentin Fillon Maillet est devenu vendredi champion olympique du sprint (10 km) sur le site d'Anterselva, décrochant à 33 ans son quatrième titre olympique, après la poursuite et l'individuel en 2022 et le relais mixte en 2026.

Agence France-Presse

13.02.2026, 15:54

Auteur d'un 10/10 derrière la carabine, Quentin Fillon Maillet a devancé les Norvégiens Vetle Christiansen (+13 sec 7) et Sturla Laegreid (+15.9), son compatriote Émilien Jacquelin échouant à 2/10e de seconde de la médaille de bronze (+16.1).

«Vraiment égoïste». Après sa confession, le biathlète infidèle au cœur de la polémique

«Vraiment égoïste»Après sa confession, le biathlète infidèle au cœur de la polémique

Eric Perrot, vice-champion olympique de l'individuel et leader de la Coupe du monde, s'est classé 9e, à un peu plus d'une minute de Fillon Maillet (8 sur 10 au tir). Avec le 7e podium de sa carrière aux Jeux, «QFM» apporte la 10e médaille à la délégation française aux JO-2026 de Milan Cortina.

Quentin Fillon Maillet avait été l'homme des Jeux olympiques de Pékin en 2022. Sur le site en altitude de Zhangjiakou (1.700 m), il était monté sur cinq des six podiums en jeu, avec l'or sur l'individuel (20 km) et la poursuite (12,5 km), et l'argent sur le relais mixte (4x6 km), le relais masculin (4x7,5 km) et le sprint (10 km).

En trois courses disputées à Anterselva, il a déjà pris deux fois l'or en relais mixte (associé à Éric Perrot, Lou Jeanmonnot et Julia Simon) et avait pris la 8e place de l'individuel pénalisé par ses quatre fautes au tir, avec une forme exceptionnelle sur les skis.

JO 2026 - Biathlon. Quentin Fillon Maillet en or sur le sprint, les Suisses autour du top 15

JO 2026 - BiathlonQuentin Fillon Maillet en or sur le sprint, les Suisses autour du top 15

Vers le record de Fourcade

«C'est énorme. Les émotions sont différentes d'une course en confrontation, parce que quand je franchis la ligne, je ne suis encore sûr de rien et ça se concrétise petit à petit. Ce résultat je le dédie à ma compagne car on attend un enfant tous les deux. Elle m'a soutenu toute cette période», a expliqué Fillon Maillet au micro de France Télévisions.

«C'est dingue, deuxième titre pour ces JO, c'est extraordinaire. Je savais quoi exactement faire aujourd'hui. J'avais du calme, de la sérénité, j'ai pris plaisir à courir», a-t-il ajouté.

JO 2026 - Biathlon. La France ouvre son compteur, les relayeurs suisses timorés

JO 2026 - BiathlonLa France ouvre son compteur, les relayeurs suisses timorés

Entre Pékin et Milan Cortina, il a connu une olympiade compliquée, avec seulement deux victoires en Coupe du monde, mais s'est rappelé au bon souvenir de ses rivaux cette saison, en remportant la poursuite d'Ostersund (Suède) en début de saison. Il a progressivement réglé son problème sur le tir couché, trouvant des solutions avec l'entraîneur du tir, Jean-Pierre Amat.

Dimanche (11h15) à Anterselva, «QFM» partira en tête de la poursuite, format qui conserve les écarts et le classement du sprint, en quête d'un cinquième titre olympique, pour se rapprocher à une unité de Martin Fourcade, Français le plus titré des Jeux olympiques d'hiver, qui récupèrera sa sixième médaille d'or en début d'après-midi sur le site du nord de l'Italie.

