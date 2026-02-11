Fantastique Franjo von Allmen, le Bernois a mis la main sur son troisième titre olympique à Bormio en enlevant le super-G mercredi. Marco Odermatt a conquis le bronze et Ryan Cochran-Siegle l'argent.

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio ATS

Cinq jours de rêve, cinq jours pour placer Boltigen sur la carte du monde et faire de ce village du Simmental la nouvelle capitale du ski alpin. Cinq jours pour égaler Toni Sailer, Jean-Claude Killy et Janica Kostelic, seuls skieurs triplement dorés lors d'une seule édition des Jeux. Dans la zone après ses titres en descente et en combiné par équipe, Franjo von Allmen a une fois de plus été le plus rapide. A Bormio, c'est FranJO.

«Je ne réalise pas encore très bien ce qui se passe, a raconté en zone mixte le héros de ces Jeux. Je ne pensais vraiment pas que cela suffirait pour monter sur le podium lorsque j'ai franchi la ligne. J'ai eu la chance d'avoir un petit numéro de dossard, car la piste était peut-être un peu plus lente par la suite. En combiné, Tanguy m'a sauvé alors que je n'avais pas réussi la meilleure course. En ce moment, tout s'imbrique parfaitement.»

Odermatt, déçu puis content

Parti avec le dossard 7, le Bernois a certainement forgé son succès sur la partie médiane entre Carcentina et le saut du San Pietro. Dans le schuss après le San Pietro, il a par exemple mis 5 km/h à Odermatt. Son matériel a bien fonctionné et il a une fois de plus su être fin sur ses appuis pour devancer de 0''13 Ryan Cochran-Siegle. L'Américain a lui remporté sa deuxième médaille d'argent après celle de Pékin, déjà en super-G.

«FvA» et «RCS» ont donc fait mieux qu'«Odi», 3e à 0''28. Le champion du monde de la spécialité, compétiteur acharné, a mis du temps avant de transformer sa déception d'avoir manqué l'or en joie d'avoir ajouté du bronze à sa collection, après l'or en géant il y a quatre ans et l'argent du combiné par équipe lundi dernier avec Loïc Meillard.

«Aux JO, tu vises la médaille, a rappelé Odermatt. Bien sûr, je voulais l'or, mais Franjo est tout simplement dans le flow. Quand on commet une ou deux petites erreurs, cela ne suffit pas.» Déçu en franchissant la ligne, le Nidwaldien pensait qu'il allait encore finir chocolat: «Quand tu termines 3e avec le dossard 10, tu ne t'attends pas à remporter une médaille. Je pensais que je terminerais à nouveau 4e ou 5e. Même après six descentes, je n'ai toujours pas la patience et le sang-froid nécessaires pour m'investir davantage sur le bas du parcours. J'étais bien sur le haut, puis j'ai été un peu trop direct à un ou deux moments et j'ai trop appuyé sur le ski intérieur.»

Monney au bord des larmes

Contrairement aux autres représentants de Swiss-Ski en vitesse, Marco Odermatt n'a pas fini son pensum olympique. Il reste au Nidwaldien le géant samedi, une discipline où il avait décroché l'or il y a quatre ans à Pékin. «C'est une autre course et une dernière occasion pour moi d'aller chercher l'or», a-t-il commenté. Les deux jours de pause vont permettre au patron de la Coupe du monde de se reposer avant d'attaquer cette dernière épreuve.

Au bord des larmes, Alexis Monney n'avait pas très envie de discuter de sa 10e place. «Je suis déçu de ma course, a réagi le Fribourgeois. Je pense que j'ai skié un peu trop propre et de manière un peu trop ronde. La neige était vraiment plus facile à skier que pendant la reconnaissance et je n'ai pas su m'adapter.»

Quatrième Helvète en lice, Stefan Rogentin a pris la 9e place.