  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je ne réalise pas très bien» Cinq jours ont suffi à «FranJO» pour entrer au Panthéon du sport suisse

par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

11.2.2026 - 15:15

Fantastique Franjo von Allmen, le Bernois a mis la main sur son troisième titre olympique à Bormio en enlevant le super-G mercredi. Marco Odermatt a conquis le bronze et Ryan Cochran-Siegle l'argent.

La folle journée de Franjo von Allmen en images
La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: AFP

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images
La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: AFP

La folle journée de Franjo von Allmen en images. La folle journée de Franjo von Allmen en images...

La folle journée de Franjo von Allmen en images...

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

11.02.2026, 15:15

11.02.2026, 15:26

Cinq jours de rêve, cinq jours pour placer Boltigen sur la carte du monde et faire de ce village du Simmental la nouvelle capitale du ski alpin. Cinq jours pour égaler Toni Sailer, Jean-Claude Killy et Janica Kostelic, seuls skieurs triplement dorés lors d'une seule édition des Jeux. Dans la zone après ses titres en descente et en combiné par équipe, Franjo von Allmen a une fois de plus été le plus rapide. A Bormio, c'est FranJO.

JO 2026 - Ski alpin. HISTORIQUE ! Von Allmen poursuit sa razzia dorée en super-G, «Odi» en bronze

JO 2026 - Ski alpinHISTORIQUE ! Von Allmen poursuit sa razzia dorée en super-G, «Odi» en bronze

«Je ne réalise pas encore très bien ce qui se passe, a raconté en zone mixte le héros de ces Jeux. Je ne pensais vraiment pas que cela suffirait pour monter sur le podium lorsque j'ai franchi la ligne. J'ai eu la chance d'avoir un petit numéro de dossard, car la piste était peut-être un peu plus lente par la suite. En combiné, Tanguy m'a sauvé alors que je n'avais pas réussi la meilleure course. En ce moment, tout s'imbrique parfaitement.»

Tanguy Nef. «Champion olympique... Je n'ai pas encore vraiment les mots»

Tanguy Nef«Champion olympique... Je n'ai pas encore vraiment les mots»

Odermatt, déçu puis content

Parti avec le dossard 7, le Bernois a certainement forgé son succès sur la partie médiane entre Carcentina et le saut du San Pietro. Dans le schuss après le San Pietro, il a par exemple mis 5 km/h à Odermatt. Son matériel a bien fonctionné et il a une fois de plus su être fin sur ses appuis pour devancer de 0''13 Ryan Cochran-Siegle. L'Américain a lui remporté sa deuxième médaille d'argent après celle de Pékin, déjà en super-G.

JO 2026 : Franjo von Allmen réussit le triplé en remportant le super-G !

JO 2026 : Franjo von Allmen réussit le triplé en remportant le super-G !

Franjo von Allmen a remporté mercredi une nouvelle médaille d'or olympique en s'imposant en super-G, signant un triplé historique sur la Stelvio à Bormio où il a aussi gagné la descente samedi et le combiné par équipes lundi.

11.02.2026

«FvA» et «RCS» ont donc fait mieux qu'«Odi», 3e à 0''28. Le champion du monde de la spécialité, compétiteur acharné, a mis du temps avant de transformer sa déception d'avoir manqué l'or en joie d'avoir ajouté du bronze à sa collection, après l'or en géant il y a quatre ans et l'argent du combiné par équipe lundi dernier avec Loïc Meillard.

«Aux JO, tu vises la médaille, a rappelé Odermatt. Bien sûr, je voulais l'or, mais Franjo est tout simplement dans le flow. Quand on commet une ou deux petites erreurs, cela ne suffit pas.» Déçu en franchissant la ligne, le Nidwaldien pensait qu'il allait encore finir chocolat: «Quand tu termines 3e avec le dossard 10, tu ne t'attends pas à remporter une médaille. Je pensais que je terminerais à nouveau 4e ou 5e. Même après six descentes, je n'ai toujours pas la patience et le sang-froid nécessaires pour m'investir davantage sur le bas du parcours. J'étais bien sur le haut, puis j'ai été un peu trop direct à un ou deux moments et j'ai trop appuyé sur le ski intérieur.»

Monney au bord des larmes

Contrairement aux autres représentants de Swiss-Ski en vitesse, Marco Odermatt n'a pas fini son pensum olympique. Il reste au Nidwaldien le géant samedi, une discipline où il avait décroché l'or il y a quatre ans à Pékin. «C'est une autre course et une dernière occasion pour moi d'aller chercher l'or», a-t-il commenté. Les deux jours de pause vont permettre au patron de la Coupe du monde de se reposer avant d'attaquer cette dernière épreuve.

Au bord des larmes, Alexis Monney n'avait pas très envie de discuter de sa 10e place. «Je suis déçu de ma course, a réagi le Fribourgeois. Je pense que j'ai skié un peu trop propre et de manière un peu trop ronde. La neige était vraiment plus facile à skier que pendant la reconnaissance et je n'ai pas su m'adapter.»

JO 2026 - Ski alpin. Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»

JO 2026 - Ski alpinAlexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»

Quatrième Helvète en lice, Stefan Rogentin a pris la 9e place.

Les plus lus

La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
«Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on me foute la paix»
Après Epstein, une nouvelle affaire éclabousse Keir Starmer
Carnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants