L'ancien basketteur espagnol Pau Gasol a été élu vendredi à la présidence de la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO). C'est une nouvelle étape de son ascension rapide dans la politique sportive.

Pau Gasol était un redoutable basketteur, notamment sous les couleurs de l’Espagne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Réunie à Milan à deux jours de la fin des Jeux d'hiver, la commission des athlètes a porté à sa tête le Catalan de 45 ans. Il restera en fonction au moins jusqu'aux JO 2028 de Los Angeles, a indiqué l'instance olympique dans un communiqué.

«Depuis mon élection à Tokyo en 2021, je vis une expérience incroyable, riche d'enseignements, et j'ai hâte de poursuivre ce voyage», a déclaré l'ancien pivot du FC Barcelone, des LA Lakers, des Chicago Bulls et des Spurs de San Antonio, cité par le communiqué.