L'ancien basketteur espagnol Pau Gasol a été élu vendredi à la présidence de la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO). C'est une nouvelle étape de son ascension rapide dans la politique sportive.
Réunie à Milan à deux jours de la fin des Jeux d'hiver, la commission des athlètes a porté à sa tête le Catalan de 45 ans. Il restera en fonction au moins jusqu'aux JO 2028 de Los Angeles, a indiqué l'instance olympique dans un communiqué.
«Depuis mon élection à Tokyo en 2021, je vis une expérience incroyable, riche d'enseignements, et j'ai hâte de poursuivre ce voyage», a déclaré l'ancien pivot du FC Barcelone, des LA Lakers, des Chicago Bulls et des Spurs de San Antonio, cité par le communiqué.