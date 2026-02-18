  1. Clients Privés
JO 2026 Dario Cologna deviendra-t-il le premier athlète suisse au CIO ?

ATS

18.2.2026 - 11:32

On saura jeudi si Dario Cologna sera le premier sportif suisse à siéger à la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO). Le quadruple champion olympique de ski de fond est l'un des onze candidats pour deux sièges à pourvoir.

Dario Cologna peut marquer l’histoire du sport suisse.
Dario Cologna peut marquer l’histoire du sport suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.02.2026, 11:32

Depuis l'ouverture des villages olympiques à Milan et Cortina, les athlètes participants ont pu voter. Cependant, un seul représentant peut provenir de la même fédération sportive. Si, par exemple, Cologna obtenait le deuxième plus grand nombre de voix derrière la spécialiste canadienne de skicross Marielle Thompson, cela ne suffirait pas pour être élu, car tous deux sont issue de la FIS.

La gazette des Jeux. Journée sans ski, mais pas sans enjeu pour Dario Cologna

La gazette des JeuxJournée sans ski, mais pas sans enjeu pour Dario Cologna

Dario Cologna est le quatrième Suisse à tenter d'être élu, après la joueuse de hockey Florence Schelling (2022), le skieur Didier Cuche (2014) et le judoka Sergei Aschwanden (2012). Au total, douze athlètes élus et onze athlètes désignés par le CIO font partie de la commission des athlètes, qui siège pendant huit ans. Ils doivent avoir participé aux Jeux olympiques en cours ou aux Jeux précédents et doivent représenter les intérêts des athlètes au sein du CIO.

CIO. Dario Cologna souhaite se lancer un nouveau défi

CIODario Cologna souhaite se lancer un nouveau défi

